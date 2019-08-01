Аномально холодный август ждет россиян в этом году

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко заявил, что в Центральном федеральном округе, а также в большинстве регионов Северо-Западного округа температура воздуха в начале августа будет ниже нормы. Впрочем, позже она вернется к обычным многолетним значениям.

К примеру, в Москве в первой половине августа в дневные часы должно быть 24 градуса тепла, а ночью плюс 15. Сейчас же картина в столице достаточно безрадостная. Там дневные температуры едва дотягивают до отметки в 15 градусов. Ночью же столбик термометра нередко показывает ниже десяти градусов тепла.

Впрочем, расстраиваться нужно не только жителям столицы. К примеру, в Приволжском федеральном округе также очень прохладно. Здесь жители некоторых областей испытывают «погодный дискомфорт». А вот на юге страны температура воздуха близка к норме. Причем осадков здесь выпадет в августе даже ниже нормы, сообщает «Российская газета».

Отметим, что нынешнее лето в центральных регионах России очень холодное. Жители столицы, к примеру, жалуются, что почти все лето не убирают теплые вещи. Многие звезды шоу-бизнеса в своих постах отмечали за последний месяц, что погода в столице не радует. При этом надо заметить, что в Европе нынешним летом стоит аномальная жара. Столбик термометра часто переваливает за отметку в сорок градусов.