Июнябрь: синоптики рассказали, когда в Москву придет тепло

Последний день июля в Москве может стать самым холодным за 70 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Так, столбики термометров минувшей ночью упали до отметки +9 °С. А утром, 31 июля, похолодало до +8,3 °С. Днем ожидается не теплее +11.. +13 °С. Переменная облачность, возможны кратковременные осадки. Ветер северный будет дуть с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление чуть ниже нормы 740 мм рт. ст.

По-осеннему прохладная погода сохранится в Москве и Подмосковье до середины следующей недели. Так, ждать потепления стоит только после первых августовских выходных, передает «РИА Новости». Температура воздуха повысится только к четвергу, 8 августа, благодаря зарождающемуся южно-европейскому антициклону, уточнили в Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье, 3-4 августа, ожидается не теплее +15… +17 °С. Днем пасмурно и влажно. В период с понедельника по среду — 5, 6, 7 августа — воздух прогреется до +14… +16 °С. Дожди маловероятны, днем облачно с прояснениями. Синоптики советуют отправляться на прогулку, прихватив с собой дождевики и зонтики.

В четверг, 8 августа, днем около +19 °С, а ночью всего +10 °С. В столице будет солнечно и без осадков.