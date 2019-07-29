ПОГОДА

Синоптики пообещали москвичам долгожданное потепление в августе

Уже на выходных, 3 и 4 августа, температура воздуха в столице прогреется до +20 °С.

Синоптики пообещали москвичам долгожданное потепление в августе
Синоптики обещали потепление в Москве (Фото: pixabay.com)

После резкого июльского похолодания уже 3 и 4 августа в Москве установится комфортная теплая погода. Об этом рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Во вторник, 30 июля, столбики термометров днем поднимутся до +15 °С, ночью будет значительно холоднее — всего +11 °С. Облачно, с прояснениями. Вероятны кратковременные дожди. Ветер северо-западный будет дуть с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы 741 мм рт. ст.

В среду, 31 июля, в Москве также прохладно. Днем все те же +15 °С, а ночью около +10 °С. Пасмурная погода и дожди на протяжении всего дня. В четверг и пятницу, 1 и 2 августа, в столице облачно. В дневные часы +15… +17 °С.

Немного потеплеет на выходных. В субботу, 3 августа, воздух прогреется до +19 °С. Облачно, с прояснениями. В воскресенье, 4 августа, столбики термометров поднимутся до +20 °С.

«Ночная температура повысится и будет в пределах 7-12 градусов. Дневная температура в Москве будет уже порядка 19 градусов, а к воскресенью уже не исключено, что будет и 20 градусов. Конечно, это все еще ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели», — приводит «РИА Новости» слова Поздняковой.

В первую субботу августа возможны кратковременные дожди, которые не окажут существенного влияние на температуру.

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Синоптики пообещали москвичам долгожданное потепление в августе
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