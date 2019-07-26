ПОГОДА

Неутешительный прогноз: циклон принесет в Москву осеннюю погоду

К понедельнику, 29 июля, в столичном регионе ожидается резкое похолодание.

Неутешительный прогноз: циклон принесет в Москву осеннюю погоду
Осень в столицу придет раньше срока. Фото: Pixabay.com/stafichukanatoly

В этом году осень в Москве наступит не по календарю. Столичный регион ждет еще более серьезное похолодание.

В пятницу и субботу, 26 и 27 июля, в городе и по области будет пока по-летнему тепло, в эти дни воздух прогреется местами до плюс 28 градусов. Но уже в воскресенье, 29 июля, метеорологи прогнозируют осадки, местами грозы. До Москвы доберутся холодные воздушные массы антарктического циклона, который понизит температурные показатели до 21 градуса тепла.

С начала следующей недели будет только холодать. В последний день июля в ночное время суток столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов выше ноля. В дневные часы ожидается максимум 15 градусов тепла.

По информации центра погоды «Фобос», такая погода характерна для конца сентября. Между тем синоптики отмечают, что конец июля и начало августа должны быть самым теплым временем в году.

Зато грибников в этом сезоне ждет богатая добыча. Из-за прохладного и влажного воздуха лесные массивы в центральной части России буквально заполнены опятами. Такой урожай случается обычно на полтора месяца позже.

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Неутешительный прогноз: циклон принесет в Москву осеннюю погоду
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