ПОГОДА

Погода порадует москвичей в последнюю субботу июля

По прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 28 июля, начнется длительное похолодание.

Погода порадует москвичей в последнюю субботу июля
Погода в Москве в выходные. Фото: Pixabay.com/Виктория Бородинова

По наблюдениям синоптиков, последние дни июля и начало августа обычно выдаются самыми теплыми в году. Но в этот летний сезон погода москвичей совсем не радует. В воскресенье, 28 июля, в столицу придет холодный арктический циклон, и очередное похолодание, которое он принесет с собой, окажется затяжным.

В последний день недели в Москве и по области ожидается облачность, небольшие осадки и северный ветер. Воздух прогреется максимум до плюс 15 градусов. Зато в пятницу и субботу, 27 июля, непогода ненадолго отступит. Местами столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла, в конце рабочей недели дождей не будет, выглянет солнце и утром в субботу.

Правда, хорошая погода сменится ненастьем уже в дневные субботние часы. В столице пройдут грозы, которые к вечеру сменятся слабым дождем, сообщает портал Gismeteo.

Как рассказали ранее в Гидрометцентре, вторжение ультраполярных воздушных масс приведет к похолоданию на всей европейской части России, а в северных регионах может выпасть мокрый снег с дождем. Температурные показатели будут значительно ниже погодной нормы.

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Погода порадует москвичей в последнюю субботу июля
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