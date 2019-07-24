ПОГОДА

Ультраполярное погодное вторжение принесет в Россию снег

Москва окажется во власти холодного циклона к 28 июля.

Ультраполярное погодное вторжение принесет в Россию снег
В ряде российских регионов ожидается снег. Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 28 июля, в столичный регион и на всю европейскую территорию России придет холодный циклон. Прохладная, облачная и дождливая погода может продлиться несколько дней.

По словам специалиста Гидрометцентра Александра Голубева, ультраполярное погодное вторжение из Арктики вытеснит теплые атмосферные массы в западные районы страны. Из-за этого температура воздуха в средней полосе и северных областях окажутся ниже климатической нормы этого времени года, местами на целых 10 градусов.

На европейской части России в северных и северо-восточных областях в выходные может даже выпасть мокрый снег. Такие осадки в летний сезон на российском севере бывают сравнительно часто. Например, в Коми снег прошел в июле всего три года назад.

В Москве и Подмосковье температурные показатели также будут ниже нормы. В воскресенье, по предварительным прогнозам, воздух прогреется максимум до плюс 23 градусов, а в начале следующей рабочей недели похолодание усилится. Как отмечает «Российская газета», в ряде городов возможны рекордно низкие температуры.

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Ультраполярное погодное вторжение принесет в Россию снег
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