Ультраполярное погодное вторжение принесет в Россию снег

В воскресенье, 28 июля, в столичный регион и на всю европейскую территорию России придет холодный циклон. Прохладная, облачная и дождливая погода может продлиться несколько дней.

больше по теме Ученый РАН назвал сроки наступления аномально теплой погоды По словам климатолога, небывалую жару в России стоит ожидать в ближайшие пять лет.

По словам специалиста Гидрометцентра Александра Голубева, ультраполярное погодное вторжение из Арктики вытеснит теплые атмосферные массы в западные районы страны. Из-за этого температура воздуха в средней полосе и северных областях окажутся ниже климатической нормы этого времени года, местами на целых 10 градусов.

На европейской части России в северных и северо-восточных областях в выходные может даже выпасть мокрый снег. Такие осадки в летний сезон на российском севере бывают сравнительно часто. Например, в Коми снег прошел в июле всего три года назад.

В Москве и Подмосковье температурные показатели также будут ниже нормы. В воскресенье, по предварительным прогнозам, воздух прогреется максимум до плюс 23 градусов, а в начале следующей рабочей недели похолодание усилится. Как отмечает «Российская газета», в ряде городов возможны рекордно низкие температуры.