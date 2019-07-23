ПОГОДА

Несмотря на дожди, синоптики пообещали потепление до конца недели

Специалисты уверяют, что летние дни вернутся.

Несмотря на дожди, синоптики пообещали потепление до конца недели
Дождь/pixabay.com/

Первая половина недели погодой уже не порадовала, зато ближе к выходным заметно потеплеет. Но обо всем по порядку.

Гисметео обещает во вторник уплотнение грозовых туч над столицей. По прогнозам, к ночи количество осадков увеличится. Синоптики прогнозируют грозу при +19°С.

В среду, 24 июля, солнце окончательно скроется за облаками. С ночи продолжится дождливая погода с осадками различной интенсивности. Ветер усилится до 12 м/с. Дневная температура не поднимется выше +20°С.

Зато в четверг, 25 июля, погода снова обещает вернуться к летнему режиму. По данным Гидрометцентра, день будет погожим и солнечным. Погода днем составит+21°С, а ночью +7-12 градусов.

В пятницу, 26 июля, наступит настоящее лето. День по нынешним временам можно назвать и жарким: +24 градуса. А ночью температура опустится всего до +17°С.

Практически жары стоит ожидать к выходным, 28-29 июля: столбик термометра поднимется до+27°С. А вот потом, увы, погода вновь испортится и нам ждет очередное похолодание.

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Несмотря на дожди, синоптики пообещали потепление до конца недели
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