На выходных Москва останется во власти циклона

На выходных непогода, бушующая в столице, немного поутихнет. В конце рабочей недели, 19 июля, синоптики вновь прогнозируют ливни и порывистый ветер, принесенные обширным циклоном. Но в субботу, 20 июля, воздушные массы переместятся на север центрального региона.

20 июля ненастье в Москве и ряде районов Подмосковья продолжится, но гроз больше не будет. По информации Гидрометцентра, в городе и области прольются дожди с ветром до 17 метров в секунду. Облачное небо иногда будет проясняться, а температурные показатели достигнут 21 градуса тепла в дневные часы.

В воскресенье, 21 июля, станет чуть теплее. В тыловой области циклона столбики термометров в столице покажут плюс 24 градуса, а дожди ожидаются лишь кратковременные. Стихнет и ветер, его скорость не превысит десяти метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, погода преподнесет москвичам сюрпризы и в августе. В некоторые дни не обойдется без дождей, а в ночное время температура воздуха может опускаться до 10 градусов выше ноля.

По материалам сайта Гидрометцентра.