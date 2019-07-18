ПОГОДА

На выходных Москва останется во власти циклона

20 и 21 июля в столице пройдут кратковременные дожди.

На выходных Москва останется во власти циклона
В Москве продолжатся дожди. Фото: Pixabay.com

На выходных непогода, бушующая в столице, немного поутихнет. В конце рабочей недели, 19 июля, синоптики вновь прогнозируют ливни и порывистый ветер, принесенные обширным циклоном. Но в субботу, 20 июля, воздушные массы переместятся на север центрального региона.

20 июля ненастье в Москве и ряде районов Подмосковья продолжится, но гроз больше не будет. По информации Гидрометцентра, в городе и области прольются дожди с ветром до 17 метров в секунду. Облачное небо иногда будет проясняться, а температурные показатели достигнут 21 градуса тепла в дневные часы.

В воскресенье, 21 июля, станет чуть теплее. В тыловой области циклона столбики термометров в столице покажут плюс 24 градуса, а дожди ожидаются лишь кратковременные. Стихнет и ветер, его скорость не превысит десяти метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, погода преподнесет москвичам сюрпризы и в августе. В некоторые дни не обойдется без дождей, а в ночное время температура воздуха может опускаться до 10 градусов выше ноля.

По материалам сайта Гидрометцентра.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дожди в МосквеПогода в выходныеПогода в Москве

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На выходных Москва останется во власти циклона
Интересно?
Поделись с друзьями: