ПОГОДА

На Москву обрушатся грозы и затяжные дожди

Ненастье в столице начнется в середине недели.

На Москву обрушатся грозы и затяжные дожди
В Москве - дожди. Фото: Pixabay.com

Недавно синоптики порадовали москвичей, пообещав возвращение в столицу летнего тепла. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, произойдет это уже в начале августа.

Но в ближайшие дни на Москву и Подмосковье вновь обрушатся затяжные дожди, которые принесут циклонические воздушные массы. До середины недели погода, по прогнозам метеорологов, будет неустойчивой. Ливни ожидаются кратковременные, с большей интенсивностью в дневное время, однако к среде, 17 июля, ситуация изменится.

В юго-западной части Центрального региона образуется новый циклон, который принесет с собой в столицу интенсивные грозовые дожди и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ненастье на городских улицах будет царить и в четверг. Ночью в эти дни температура воздуха может снизиться местами всего до плюс 9 градусов, а максимальные дневные показатели не превысят 26 градусов тепла.

Прочно обосновавшийся над Москвой циклон немного ослабеет только в пятницу, 19 июля. Ливни продолжатся, зато немного ослабеет порывистый ветер, сообщает сайт Гидрометцентра.

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На Москву обрушатся грозы и затяжные дожди
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