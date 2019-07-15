Синоптики сообщили, когда в Москву вернется тепло

Вопрос, когда же, наконец, в московский регион вернется нормальное июльское лето, волнует всех жителей столицы и ее гостей. Всем хочется погреться на солнышке во время недолгого лета, но погода не балует. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд порадовал своим прогнозом на вторую половину июля и август. По его словам, потепление ожидает жителей Москвы уже на этой неделе. В начале рабочих дней воздух в столице прогреется до плюс 20–25 градусов.

«Погоду можно будет назвать консенсусной или компромиссной: температура поднимается на пять градусов, но все же будет нежарко», — сообщил Вильфанд «Интерфакс» и подчеркнул, что во второй половине июля на европейскую часть России придет потепление.

15 июля будет ясно, но местами возможен дождь. Во вторник осадки пройдут в столичном регионе во второй половине дня. Если говорить о более дальних перспективах, по-летнему теплая погода вернется к нам только в августе. По всем прогнозам, последний месяц лета будет теплее, чем его середина. В августе температура будет подниматься до плюс 30 градусов.

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По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимира Тищенко, на европейской территории страны в целом средняя температура августа будет близка к норме. Выше нормы температуры ожидаются за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае.