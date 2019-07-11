ПОГОДА

На выходных в Москве временно потеплеет и прекратятся дожди

По прогнозам синоптиков, небо в столице останется облачным с прояснениями.

На выходных в Москве временно потеплеет и прекратятся дожди
Погода в Москве останется облачной с прояснениями. Фото: Pixabay.com

Накануне синоптики предупредили москвичей о второй волне похолодания, которая накроет столицу и область в ближайшие дни. Согласно метеопрогнозам, Москва останется во власти циклона, который несет с собой осадки и аномально низкую для теплого сезона температуру воздуха.

Но в выходные непогода немного поутихнет. Уже к вечеру пятницы, 12 июля, дождь прекратится и выглянет солнце. В субботу небо над Москвой останется по большей части облачным, но осадков метеорологи не ожидают. Днем воздух прогреется по городу до 17 градусов тепла, а в ночное время – всего до плюс 8 градусов.

Теплее всего на выходных будет в воскресенье, 14 июля. Днем столбики термометров доберутся до отметки в плюс 18 градусов, однако в это же время снова начнется дождь, который будет продолжаться всю следующую неделю.

Ветер в выходные дни в Москве ожидается небольшой, от двух до десяти метров в секунду, сообщает портал «Гисметео».

На выходных в столице временно прекратятся дожди. Фото: Pixabay.com
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На выходных в Москве временно потеплеет и прекратятся дожди
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