ПОГОДА

В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в августе

В первую очередь их ощутят на себе жители южных регионов страны.

В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в августе
Россиян могут ждать погодные аномалии/globallookpress.com

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко сообщил, что в августе на территории России возможны погодные аномалии. Жителям нашей страны следует внимательно следить за изменениями погодных условий, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Особенно внимательным нужно быть жителям южных регионов. Температура на этих территориях будет ниже нормы, что может вызвать определенный дискомфорт для проживающих здесь.

В России в августе возможны погодные аномалии/globallookpress.com

Правда, Тищенко поспешил сразу же всех успокоить и не поддаваться панике. Температурные значения не будут критическими по сравнению с обычной погодой на этой территории для данного времени года. Столбики термометра будут показывать примерно на один градус ниже обычных значений, что, конечно, не сильно критично. В то же время в Крыму температура будет в районе нормы.

На европейской территории России в августе температура будет близка к норме. В Москве столбики термометра покажут в среднем днем 20-23 градуса тепла, а ночью – 10-13 градусов. Жителям столицы, впрочем, не удастся в полной мере насладиться теплом. В некоторые дни не обойдется без дождей.

Что касается аномалий на азиатской территории страны, то следует быть внимательными жителям Красноярского края, Иркутской области и Тывы. Здесь температура воздуха будет чуть выше нормы. Кроме того, возможна жара в августе в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края и в Магаданской области.

Засуха ожидается в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа и в Крыму. Если говорить об азиатской части страны, то это Чукотка, Магаданская область, Якутия и Хабаровский край. Напротив, проливные дожди возможны около Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа. Также следует приготовиться к ливням жителям южного Урала, Красноярского края и юга Якутии, сообщает «Российская газета».

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В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в августе
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