В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко сообщил, что в августе на территории России возможны погодные аномалии. Жителям нашей страны следует внимательно следить за изменениями погодных условий, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Особенно внимательным нужно быть жителям южных регионов. Температура на этих территориях будет ниже нормы, что может вызвать определенный дискомфорт для проживающих здесь.

Правда, Тищенко поспешил сразу же всех успокоить и не поддаваться панике. Температурные значения не будут критическими по сравнению с обычной погодой на этой территории для данного времени года. Столбики термометра будут показывать примерно на один градус ниже обычных значений, что, конечно, не сильно критично. В то же время в Крыму температура будет в районе нормы.

На европейской территории России в августе температура будет близка к норме. В Москве столбики термометра покажут в среднем днем 20-23 градуса тепла, а ночью – 10-13 градусов. Жителям столицы, впрочем, не удастся в полной мере насладиться теплом. В некоторые дни не обойдется без дождей.

Что касается аномалий на азиатской территории страны, то следует быть внимательными жителям Красноярского края, Иркутской области и Тывы. Здесь температура воздуха будет чуть выше нормы. Кроме того, возможна жара в августе в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края и в Магаданской области.

Засуха ожидается в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального округа и в Крыму. Если говорить об азиатской части страны, то это Чукотка, Магаданская область, Якутия и Хабаровский край. Напротив, проливные дожди возможны около Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа. Также следует приготовиться к ливням жителям южного Урала, Красноярского края и юга Якутии, сообщает «Российская газета».