Москвичей ждут дождливые выходные

Погода в столице по температуре будет напоминать конец августа.

Погода в Москве вновь не радует жителей и гостей столицы. В ближайшие выходные, 6 и 7 июля, обещают дожди и похолодание. Температура упадет ниже климатической нормы, что соответствует погоде в конце августа.

Синоптики из-за циклона прогнозируют дождь, который может начаться в пятницу, 5 июля. В субботу температура упадет до +16-17 градусов, а в воскресенье ожидается до +18-19. Дожди будут не такими сильными, как на прошлой неделе, но 15 миллиметров осадков может выпасть.

Ночью будет ещё холоднее – столбик термометра может опуститься до 8 градусов тепла. При этом стоит ожидать редких прояснений на пасмурном небе. Об этом сообщает главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова порталу «РИА Новости».