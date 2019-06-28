В Москве рекордно упало атмосферное давление

В Москве разбушевалась непогода, о которой жителей и гостей города накануне предупреждали синоптики. Из-за рекордного количества осадков в столице и Подмосковье начался настоящий потоп, местами под водой скрылись дороги и даже дома.

В пятницу, 28 июня, погода в регионе установила еще один рекорд. Атмосферное давление составило всего 728 миллиметров ртутного столба, что оказалось ниже показателей этого дня за всю историю наблюдений начиная с 1956 года. Вопреки ожиданиям синоптиков, прогнозировавших в конце рабочей недели давление в 730 миллиметров ртутного столба, барометры зафиксировали еще более низкую отметку.

Как рассказали порталу teleprogramma.pro в Гидрометцентре, ненастье начнет отступать от столицы уже 30 июня. Постепенно нормализуется и давление. Уже в субботу, 29 июня, его оно поднимется на восемь миллиметров ртутного столба.

А пока жителям Москвы и области стоит быть осторожнее. Метеорологи отмечают, что аномально низкое давление может негативно повлиять на здоровье. Причем касается это не только метеозависимых людей и людей с проблемами сердца или сосудов, но и совершенно здоровых граждан. Сегодня рекомендуется снизить нагрузку на организм и избегать чрезмерного утомления.

По материалам сайта meteonovosti.ru.