Погода на неделю: в Москве — солнце, а в Сибирь придет аномальная жара

К каким сюрпризам природы готовиться жителям страны, порталу Teleprogramma.pro рассказали в Росгидрометцентре РФ.

В первый день июля погода в России изменится на 180 градусов: там где было холодно, станет жарко. И наоборот. Например, жители Сибири и Дальнего Востока будут изнывать от жары, а юг России сможет немного остыть от палящего солнца. Температура в районе +30 градусов по Цельсию покажется настоящим раем по сравнению с +40! Научный руководитель Росгидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что нас ждем с 1 июля.

В среду, 3 июля, в Москве ожидаются осадки

После сильных дождей и резкого похолодания в столице, которое пришлось на последние выходные июня, москвичей ожидает потепление. Жары не будет, но погода обещает быть солнечной до середины недели. Со среды синоптики прогнозируют небольшие дожди: ливни и грозы и не ожидаются.

— В понедельник, с 1 июля, начнется новый этап у погоды. Температура в Москве и центральной части Россси будет +22…+23 градуса. Осадки не ожидаются. Во вторник, 2 июля, мы прогнозируем +23…+25 градусов по Цельсию.

Однако к середине недели на территории европейской части России произойдут изменения. В среду, 3 июля, температура вновь понизится до +18…+20 градусов. Это нормальные значения, которые не вызовут резкой негативной реакции. Мы не ожидаем такого повторения дождливой погоды, как в пятницу, субботу и воскресенье, но осадки пройдут.

Хочу отметить, что дождливую погоду, которая также ожидается к середине недели, нужно воспринимать как благодатное явление, потому что за последние 25 дней выпало только 20 процентов месячной нормы осадков. Это говорит о том, что июнь был очень засушливыми месяцем. Дожди радости не вызывают, но компенсируют засушливую погоду, — отметил Роман Вильфанд.

На юге России похолодает, а в Сибирь придет жара

Жители Южного федерального округа могут выдохнуть: синоптики обещают, что на юге установится комфортная теплая температура: +40 градусов по Цельсию не ожидается. А вот сибирякам придется попотеть: +35 градусов для этой части России — настоящая аномалия.

— Сейчас на юге температура очень высокая +35…+40 градусов. Погода очень жаркая даже для этих регионов. Сейчас происходит понижение. С 1 июля в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях ожидается понижение температур, а в середине неделе установится очень комфортные +25…+30 градусов. Это самая комфортная температура для отдыха на юге европейской части России.

Жаркая погода ожидается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Температура поднимется до +35 градусов по Цельсию. Для этих мест — непривычно жаркая погода. На Урале и в Западной Сибири температуры не высокие — около +20 градусов — и дожди, которые придутся на первую половину следующей неделе, — подытожил собеседник портала Teleprogramma.pro.