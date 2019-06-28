Росгидрометцентр: «В Москве потоп будет бушевать еще сутки»

29-30 июня на Европейской территории России будет дождливо и серо, но уже в понедельник лето к нам вернется.

В последний день рабочей недели жители Москвы Подмосковья столкнулись с самым настоящим потопом – из-за дождей, которые идут уже не один день, в регионе оказались затоплены дороги, а кое-где даже дома.

Наших читателей, конечно же, интересует вопрос: как долго продлится такая погода? На этот вопрос порталу Teleprogramma.pro ответил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

В субботу день будет трудно отличить от ночи

Представитель Росгидрометцентра сообщил, что в субботу погода совсем не порадует москвичей, но 30 июня ожидается улучшение, а в понедельник совсем потеплеет.

— Раз давление низкое, значит будут плотные облака, хмурая погода, даже несколько тоскливая. В субботу будет трудно отличить ночь от дня по температурному режиму. Обычно летом суточный ход значительный, ночью и днем температура разнится очень здорово. А тут в течение всех суток температура будет от +11 до +13 С, от +10 до +14С, то есть совсем небольшой суточный ход.

Будет дождливо. В отдельных районах – грозы, град, усиление ветра. В то же время, ночи будут не холодные – ниже +10С температура не опустится. А вот в воскресенье будет уже повеселее: дневная температура прогнозируется на уровне +18 — +20С.

Но жизнь всегда начинается с понедельника. Вот и сейчас с понедельника, 1 июля, новый этап ждет нас в погоде – месяц начнется с существенного потепления, — пообещал Вильфанд.

Атмосферное давление установит рекорд нижней границы

По словам Романа Вильфанда, конец недели не порадует жителей центрального региона «пляжной» погодой, так что об отдыхе на природе можно забыть.

— На Европейской территории России в эти выходные ожидаются очень сильные изменения. В ночь на субботу мощный глубокий циклон будет находиться над этой территорией и давление в его центре будет очень низкое. В течение второй половины дня в пятницу и в ночь на субботу давление будет 728-730 мм рт.ст. – это самое низкое давление для конца июня за все 140 лет наблюдений. Никогда еще такого низкого давления не было, — отметил Роман Менделевич.

Напомним, что снижение атмосферного давления, как и его рост, может сказаться на самочувствии многих из нас — как у гипертоников, так и у гипотоников оно может вызывать головные боли, сонливость, головокружение. Чтобы легче пережить такой период, специалисты советуют хорошо высыпаться, минимизировать физические нагрузки, пить больше воды, часто принимать контрастный душ, есть овощи и фрукты. Гипотоникам в такие дни поможет кофе, гипертоникам, наоборот — кофе и всё соленое следует исключить из рациона.