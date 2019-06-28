Синоптики рассказали, как долго продлятся ливневые дожди

В самый разгар лета в российской столице разыгралась непогода. Москвичи достают убранные в шкафы теплые вещи и обувают резиновые сапоги, чтобы добраться до работы. Порывистый ветер и ливни продлятся до конца месяца — в выходные, 29 и 30 июня, не стоит ждать хорошей погоды.

Центр организации дорожного движения, на который ссылаются «Вести», рекомендует горожанам временно отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на метро. В настоящий момент в Москве сильные пробки в 9 баллов не только в часы-пик, а практически в любое время суток. Из-за непрекращающихся осадков возможно подтопление некоторых районов.

Дом Аниты Цой уже пострадал от дождей: жилище и земельный участок затопило. Певице пришлось вызвать спасателей, которые откачивают воду с помощью насосов.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк предупредила, что 29 июня в столицу придет холодный фронт и температура воздуха может опуститься до 12 градусов. Кроме того, ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду.

Впрочем, лето в Москву все же вернется. По словам эксперта, в первых числах июля в столице стоит ждать 20 градусов тепла.