Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летний зной

В последнее время погода в столице не радует москвичей и гостей города. В регионе заметно похолодало, жаркая погода сменилась прохладой и затяжными дождями. Но, по прогнозам метеорологов, ждать тепла Москве осталось недолго.

По данным погодного центра «Фобос», летний зной наступит уже в начале следующего месяца. В понедельник, 1 июля, осадки и облачность уступят место солнечной погоде, а температура воздуха вырастет с 13 до плюс 23 градусов в дневное время.

«При этом осадки возможны, но кратковременные и местами», — сообщила ведущий синоптик центра Елена Волосюк.

Пока погода не поменялась, москвичам стоит соблюдать осторожность. В четверг, 27 июня, МЧС объявило экстренное предупреждение, согласно которому до конца дня по городу значительно усилится ветер. При порывах, которые могут достигать двадцати метров в секунду, могут быть повреждены летние веранды и зонты в кафе и общественных заведениях, работающих на открытом воздухе. Ветер может сорвать и другие металлические конструкции.

В этой связи по Москве объявлен желтый, повышенный уровень погодной опасности. По материалам «Российской газеты» и агентства ТАСС.