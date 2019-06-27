ПОГОДА

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летний зной

Непогода в столице продлится до конца месяца.

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летний зной
Непогода сохранится в столице до конца июня. Фото: Pixabay.com

В последнее время погода в столице не радует москвичей и гостей города. В регионе заметно похолодало, жаркая погода сменилась прохладой и затяжными дождями. Но, по прогнозам метеорологов, ждать тепла Москве осталось недолго.

По данным погодного центра «Фобос», летний зной наступит уже в начале следующего месяца. В понедельник, 1 июля, осадки и облачность уступят место солнечной погоде, а температура воздуха вырастет с 13 до плюс 23 градусов в дневное время.

«При этом осадки возможны, но кратковременные и местами», — сообщила ведущий синоптик центра Елена Волосюк.

Пока погода не поменялась, москвичам стоит соблюдать осторожность. В четверг, 27 июня, МЧС объявило экстренное предупреждение, согласно которому до конца дня по городу значительно усилится ветер. При порывах, которые могут достигать двадцати метров в секунду, могут быть повреждены летние веранды и зонты в кафе и общественных заведениях, работающих на открытом воздухе. Ветер может сорвать и другие металлические конструкции.

В этой связи по Москве объявлен желтый, повышенный уровень погодной опасности. По материалам «Российской газеты» и агентства ТАСС.

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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летний зной
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