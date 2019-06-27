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В Европе установилась аномальная жара: ожидается до +45

Врачи предостерегают российских туристов от нахождения на солнцепеке.

В Европе установилась аномальная жара: ожидается до +45
В Европе установилась аномальная жара/globallookpress.com

Врач общей практики Амина Платунова дала несколько советов российским туристам, которые собираются поехать в Европу. В эти дни в европейских столицах установилась аномальная жара. В Мадриде, Риме, Париже, Берлине столбик термометра приблизился к отметке в сорок градусов. Эксперты считают, что пик жары придется на последние числа июня.

Жара
В Европе установилась сорокоградусная жара/globallookpress.com

Французский метеоролог Гийом Возница прогнозирует температурный рекорд. По его мнению, в пятницу, 28 июня, ожидается до 45 градусов тепла. Подобная жара чревата некомфортными ощущениями даже для здоровых людей.

Может серьезно повыситься давление, нередки приступы тошноты и рвоты. Особенно внимательно должны следить за своим состоянием сердечники и гипертоники. Им противопоказаны пешие прогулки по городам Европы. Также родителям не стоит брать с собой грудничков на экскурсии в колясках.

Медик отметил, что самая жаркая погода в Европе наблюдается в часы, когда солнце в зените. Это период с 11 до 16 часов дня. Даже европейцы в это время не работают, а отдыхают в тени. Поэтому свои экскурсии лучше планировать либо утром, либо уже после 16 часов, когда жара хоть немного, но пойдет на спад.

«Если все-таки решились на длительные пешие прогулки по европейской столице, то нужно почаще присаживаться отдыхать, ходить через силу нельзя — либо давление подскачет, либо ноги отекут. Главное — прислушиваться к своему организму», — заявила медик.

Обязательно носить головные уборы, наносить на кожу солнцезащитный крем. Кроме того, с собой обязательно должна быть вода. Если говорить о еде, то лучше в жару употреблять легкую пищу – фрукты, салаты и рыбу, сообщает «МК».

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В Европе установилась аномальная жара: ожидается до +45
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