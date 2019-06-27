Осеннее похолодание надвигается на Москву 27 июня

Аномально жаркая погода, затронувшая все регионы страны, успела изрядно утомить россиян. На смену ей Москву идет практически осеннее похолодание.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, российскую столицу ожидают дожди и понижение температуры воздуха до 21 градуса. Ночью, 27 июня, в Москве похолодает до 13 градусов тепла, а в Московской области — до 10 градусов.

Стоит напомнить, что ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании в столице. По его словам, столбики термометров опустятся не слишком сильно, однако это будет ощущаться, как серьезное похолодание из-за предшествующей аномально жаркой погоды.