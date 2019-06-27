ПОГОДА

Осеннее похолодание надвигается на Москву 27 июня

Синоптики прогнозируют также дожди.

Осеннее похолодание надвигается на Москву 27 июня
Дождь Фото: Pixabay.com

Аномально жаркая погода, затронувшая все регионы страны, успела изрядно утомить россиян. На смену ей  Москву идет практически осеннее похолодание.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, российскую столицу ожидают дожди и понижение температуры воздуха до 21 градуса. Ночью, 27 июня, в Москве похолодает до 13 градусов тепла, а в Московской области — до 10 градусов.

Стоит напомнить, что ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании в столице. По его словам, столбики термометров опустятся не слишком сильно, однако это будет ощущаться, как серьезное похолодание из-за предшествующей аномально жаркой погоды.

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Осеннее похолодание надвигается на Москву 27 июня
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