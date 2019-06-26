В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления

К концу рабочей недели атмосферное давление в Москве может заметно снизиться. Уже в пятницу, 28 июня, барометры столицы зафиксируют минимальные показатели за последние 63 года.

По данным метеорологов, резкие колебания давления с понижением до 730 миллиметров ртутного столба вызовет циклон, приближающийся к региону с северо-запада. Уже в субботу, 29 июня, воздушные массы отступят от столицы и двинутся на северо-восток, из-за чего давление немного подрастет — до 740 миллиметров. Этот показатель также ниже нормы.

Синоптики предупреждают: рекордно низкое давление может неблагоприятно отразиться на здоровье. Почувствовать себя неважно могут метеочувствительные граждане, люди с проблемами сердца и сосудов и даже те, кто вполне здоров. В эти дни не стоит нагружать себя физическими упражнениями, следует избегать переутомления.

Как отмечает портал meteonovosti.ru, в прошлый раз рекордно низкое давление 28 июня было зафиксировано в 1956 году, тогда оно составило 732 миллиметра ртутного столба.