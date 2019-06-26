ПОГОДА

В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления

Барометры в столице покажут самые низкие цифры за последние 63 года.

В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления
В Москве прогнозируется низкое атмосферное давление. Фото: Pixabay.com

К концу рабочей недели атмосферное давление в Москве может заметно снизиться. Уже в пятницу, 28 июня, барометры столицы зафиксируют минимальные показатели за последние 63 года.

По данным метеорологов, резкие колебания давления с понижением до 730 миллиметров ртутного столба вызовет циклон, приближающийся к региону с северо-запада. Уже в субботу, 29 июня, воздушные массы отступят от столицы и двинутся на северо-восток, из-за чего давление немного подрастет — до 740 миллиметров. Этот показатель также ниже нормы.

Синоптики предупреждают: рекордно низкое давление может неблагоприятно отразиться на здоровье. Почувствовать себя неважно могут метеочувствительные граждане, люди с проблемами сердца и сосудов и даже те, кто вполне здоров. В эти дни не стоит нагружать себя физическими упражнениями, следует избегать переутомления.

Как отмечает портал meteonovosti.ru, в прошлый раз рекордно низкое давление 28 июня было зафиксировано в 1956 году, тогда оно составило 732 миллиметра ртутного столба.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

давлениеПогода в Москве

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления
Интересно?
Поделись с друзьями: