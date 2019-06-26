На смену жаре в Москву придут дожди и похолодание

Жителям Москвы в ближайшее время стоит вспомнить об осенней одежде. На смену жаре, которая стояла в столице на прошлой неделе, придут похолодание и дожди. Так, 26 июня в столице синоптики обещают умеренно теплую погоду. Днем будет 19-21 градус тепла, по области от 17 до 22 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду.

Уже 27 и 28 июня в столице и в регионе ожидаются дожди. Местами пройдут грозы. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Понизится и температура воздуха. Нас ждет 16-18 градусов тепла в дневные часы. Как говорят синоптики, прохладная и дождливая погода сохранится до конца июня. Причем среднесуточная температура воздуха сразу на шесть градусов не дотянет до климатической нормы для этого времени года. Такие значения в Москве, как правило, бывают в первой декаде мая и в середине сентября.

больше по теме Синоптики пообещали москвичам резкое похолодание и дожди В ночные часы температура воздуха не будет превышать 5-10 градусов тепла.

Кстати, синоптики обещают, что с 27 по 30 июня в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Напомним, что средняя норма осадков в июне составляет 75 мм.

Что касается остальной части Центрального федерального округа, то здесь также ожидаются дожди. Причем на юге округа они будут ливневыми и с градом. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов, сообщает Гидрометцентр.