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Погода в Москве на сегодня: тепло и облачно

При этом осадков в столице не ожидается.

Погода в Москве на сегодня: тепло и облачно
24 июня в Москве будет тепло и солнечно. Фото: pixabay.com

После прохладных и дождливых выходных, которые у некоторых москвичей как раз из-за погоды оказались безнадежно испорчены, небесная канцелярия, кажется, смилостивилась над жителями столицы. Но опять не вовремя.

В первый рабочий день недели, 24 июня, специалисты Гидрометеоцентра обещают теплую погоду. В городе будет облачно, без осадков. Днем столбики термометров будут держаться на отметке +24 +26 градусов тепла. Осадков, что важно, не ожидается.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, ветер умеренный – 6-11 метров в секунду.

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Погода в Москве на сегодня: тепло и облачно
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