Погода в Москве на сегодня: дожди и грозы

Кажется, совсем недолго продержалась в Москве жаркая, по-настоящему летняя погода – такая что отдыха и купания никак не обойтись. И вот уже на воскресенье синоптики обещают некоторое похолодание.

Мало того, что столбики термометров опустятся до 23-25 градусов тепла, что, конечно, порадует любителей летней прохлады, так и дожди, скорее всего, пойдут. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометеоцентра. Правда, согласно прогнозам, осадки выпадут местами и будут краткосрочными. В некоторых районах ожидаются грозы.

Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, ветер – 5-10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 17 метров в секунду.