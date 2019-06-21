На Москву надвигаются грозы и долгожданная прохлада

На Центральную часть России с северо-запада начнет поступать холодный воздух. В Москве синоптики в ближайшие дни обещают кратковременные ливневые дожди и грозы.

Уже в субботу, 22 июня, в Москве будет переменная облачность. При этом температура воздуха в некоторых районах столицы прогреется до тридцати градусов. А вот с воскресенья начнется небольшое похолодание. Антициклон из Скандинавии понизит температуру воздуха до 23-25 градусов тепла. В Подмосковье столбик термометра не поднимется выше 26 градусов, сообщает портал moslenta.ru.

Отметим, что 22 июня в Москве может быть побит температурный рекорд 1917 года. Тогда температура воздуха показывала 31,8 градуса выше ноля. Сейчас погоду в столичном регионе определяет антициклон. Именно из-за него в городе стоит удушающая жара.

Добавим, что Москва далеко не единственный регион в стране, где сегодня очень жарко. К примеру, Гидрометцентр сообщал, что в Воронежской области стоит аномальная жара. Температура сразу на семь градусов выше нормы. А вот в Приморье сейчас идут сильнейшие дожди. Там столбики термометра показывают в районе двадцати градусов тепла в дневные часы.