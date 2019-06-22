ПОГОДА Прогноз погоды на неделю: в Москве — дожди, а на юге России — до +40
ПОГОДА

Прогноз погоды на неделю: в Москве — дожди, а на юге России — до +40

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Синоптики обещают, что в столицу придет настоящий июнь.

С 24 июня москвичам лучше не расставаться с зонтиком: синоптики прогнозируют похолодание и осадки. А вот жителям юга России стоит запастись солнцезащитным кремом — в Ростове и Краснодаре ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов по Цельсию с отметкой «+».

О сюрпризах природы корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал научный руководитель Росгидметцентра РФ Роман Вильфанд.

В Москве выпало меньше 20% нормы осадков. Пора наверстывать

Не стоит расстраиваться из-за похолодания. По данным синоптиков, температура в Москве приходит в климатическую норму, а дожди помогут справиться с высоким уровнем пожароопасности.

Небольшой словарный запас, ограниченный словами «жарко» и «очень жарко», постепенно уходит из лексикона жителей столицы. Со следующей недели температура заметно понизится. Преобладающие температуры днем будут в диапазоне +21…+26 градусов по Цельсию, что соответствует температурной норме июня. То есть следующая неделя будет такой, каким, в принципе, должен быть июнь.

Осадки и локальные грозы могут прийти уже на выходных и продолжатся на следующей неделе. На данный момент, в Москве выпало меньше 20 процентов месячной нормы. Это сказывается и на индексах пожароопасности, и на индексах засушливости, поэтому осадки нужны, — прокомментировал Роман Вильфанд.

Погода в Москве
В Москву придут дожди. Ожидаются даже грозы. Фото: Синоптики обещают дожди в Москве с 24 июня. Фото: globallookpress.

Жители Урала увидят лето

Жители Урала, радуйтесь! Если 1 июня к вам пришло только календарное лето, то 24 июня у вас появится возможность насладиться солнцем и долгожданным теплом.

На прошлой неделе (с 17 по 23 июня — Прим. Ред.) там было холодно, но постепенно начинает распространяться воздух с умеренными температурами. Прогнозируемый температурный фон +23…+25 градусов по Цельсию, — сообщил научный руководитель Росгидметцентра РФ.

На юге России будет жарко: до 40 градусов!

С 24 июня синоптики обещают повышение температуры в Южном федеральном округе. Под ударом палящего солнца Ростовская область и Краснодарский край, где столбик термометра поднимется до отметки в +40 градусов по Цельсию.

Погода в России
Жители юга России изнывают от жары. Фото: Синоптики обещают дожди в Москве с 24 июня. Фото: globallookpress.

— Температура будет держатся от +35 до +40 градусов. Только на побережье Черного моря около +30 градусов, потому что влияние моря компенсирует жаркий воздух, — подытожил собеседник портала Teleprogramma.pro.

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Прогноз погоды на неделю: в Москве — дожди, а на юге России — до +40
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