ПОГОДА

В Краснодарском крае ожидается сорокаградусная жара

На черноморском побережье будет на несколько градусов прохладнее.

В Краснодарском крае ожидается сорокаградусная жара
Краснодарскому краю обещают сорокоградусную жару/globallookpress.com

Синоптики Гидрометцентра просят быть внимательнее жителей Краснодарского края. Днем 21 июня в регионе ожидается сорокаградусная жара. На черноморском побережье в районе Сочи будет на несколько градусов прохладнее.

Сильная жара
В Краснодарском крае будет очень жарко/globallookpress.com/

Очень жарко будет и в Воронежской области. Здесь среднесуточная температура, по прогнозам синоптиков, сразу на семь градусов превысит норму. Утром 21 июня в Калмыкии пройдут сильные дожди, а также ливни с грозами. Региону обещают шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Обещают сильные дожди синоптики и жителям Северной Осетии. В реках очень сильно поднимется вода с достижением местами неблагоприятных отметок. В горах возможен сход селей.

Жарко будет и в столице. Температура воздуха составит тридцать градусов. Но это еще цветочки. В субботу, 22 июня, ожидается побитие температурного рекорда 1917 года. Сильный дождь ожидается в Приморском крае. Также здесь синоптики прогнозируют порывистый ветер, сообщает Гидрометцентр.

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В Краснодарском крае ожидается сорокаградусная жара
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