Афиша Москвы: концерт Джони и дискотека «Супер дискоденс»

В VII Международном фестивале искусств «Вдохновение» примут участие творческие коллективы из десяти стран, включая Россию, Бразилию, Иран и Южную Африку. В рамках фестиваля запланировано более семидесяти мероприятий: театральные постановки, концерты, кинопоказы, лаборатории современного танца и перформансы.

Среди мероприятий фестиваля стоит отметить современную интерпретацию пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка» от аргентинского режиссера Гильермо Какаче. Также зрители смогут увидеть спектакль петербургского ТЮЗа «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Актриса Александра Урсуляк представит концерт «Хорошие песни», где она будет петь и рассказывать истории из своей жизни.

Пианистка Екатерина Мечетина выступит с сольной программой русской фортепианной классики. Хореограф Егор Дружинин подготовил программу «Ночь одноактных балетов» и серию танцевальных мастер-классов. Музыкант Петр Дранга даст камерный концерт с оркестром.

Кроме того, на фестивале пройдет ретропоказ советских фильмов 1939 года, таких как «Подкидыш», «Девушка с характером» и «Трактористы». Расписание мероприятий и регистрация на них доступны на сайте фестиваля vdohnovenie.vdnh.ru.

ВДНХ

м. «ВДНХ», пр-т Мира, 119.

27 июля - 4 августа.

Бесплатно.

Концерт 18+

На летней мультиформатной площадке, которая находится на Фестивальной площади между стадионом «Лужники» и набережной, по вечерам проходят концерты, а в первой половине дня - кинопоказы и лекции. Ожидается аншлаг на концерте популярного певца Джони. Публика знает его хиты «Комета», «Никак», «Титры» и то, что этот артист всегда работает в формате живого звука.

« Лужники »

» м. «Воробьевы горы», ул. Лужники, 24.

19 июля.

20.00.

От 3500.

Спектакль 6+

Интерактивный спектакль «Мой папа - клоун с кошками» представляет собой увлекательное представление с участием клоунов и кошек. Художница и актриса Екатерина Куклачева, дочь Юрия Куклачева, рассказывает в анимационном песочном шоу историю о том, как ее отец стал первым в мире клоуном с кошками и как появился знаменитый номер «кот и повар». Она также задается вопросами о том, где живет волшебник, исполняющий заветные мечты, и как найти свое призвание в жизни. В спектакле участвуют котята, которые показывают различные трюки, и клоуны.

Куклачева также делится секретами воспитания кошек и призывает детей задуматься о доброте, заботе о ближних, представить свою будущую профессию и играть в нее, искать свои таланты и развивать их. Перед представлением зрители могут посетить экскурсию по музею театра и посмотреть «пушистые апартаменты», где живут кошки-артисты.

Театр кошек Куклачева

м. «Студенческая», Кутузовский пр-т, 25.

20, 21 июля. 12.00, 15.00.

От 500.

Дискотека 18+