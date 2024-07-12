Афиша Москвы: «Руки Вверх!» в «Лужниках» и сольник Григория Лепса

«Студент», «Крошка моя», «Чужие губы», «Назови его как меня», «Он тебя целует», «Лишь о тебе мечтая» - хиты Сергея Жукова и «Руки Вверх!» знают наизусть несколько поколений. Сам автор и исполнитель Сергей Жуков так рассказывает о своем главном летнем концерте: «Трилогия - это наш третий концерт в «Лужниках». Это как хет-трик в футболе. Только у нас это будет хит-трик. Я очень хочу, чтобы на этот концерт попали те люди, кто по какой-то причине не смог попасть на наши стадионники ранее. Но не меньше мы будем ждать и наших постоянных поклонников. Те, кто был на нашем первом концерте в «Лужниках» и через год на втором, видели, что мы подготовили полностью новое шоу. Уверены, что и на третьем нашем концерте зрители будут в восторге!»

« Лужники »

» м. «Воробьевы горы»,

ул. Лужники, 24, стр. 1.

20 июля. 20.00.

От 2300.

Спектакль 12+

«Театр Гоголя: дорожные истории» - спектакль-променад, посвященный истории театра. Вместе с актерами зрители отправляются в путешествие по истории театра и страны и на экскурсию по зданию. Переходя из одного помещения театра в другое, зритель слушает рассказ нового персонажа. Спектакль придумали в жанре дорожных историй, так как Театр Гоголя, начинавший работу как Театр транспорта, находится в здании бывшего железнодорожного депо. Зритель становится попутчиком тех, кто работал в театре в разное время, свидетелем историй из жизни театра, посвященных в том числе и переезду Театра транспорта на Дальний Восток во время Великой Отечественной войны.

Театр имени Гоголя

м. «Курская», ул. Казакова, 8.

14 июля. 14.00.

От 1000.

Балет 12+

Премьера «Пушкин. Сны после жизни» - это обновленный вариант балета «Пушкин. Размышления о поэте» 1979 года Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева. Партии Александра Пушкина и Натальи Гончаровой исполнят Николай Чевычелов и Дарья Макарова, а в роли Музы поэта появится Галина Гармаш. Также в постановке появятся Игорь Цыганков (Емельян Пугачев), Артем Хорошилов (Жорж Шарль Дантес), Алексей Орлов (Царь), Сергей Белорыбкин (Отец Дантеса) и Дмитрий Догудовский (Безумец).

Большой театр

м. «Охотный Ряд», ул. Большая Дмитровка, 4/2.

25 июля. 19.00.

От 4500.

Концерт 16+