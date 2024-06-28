Афиша Москвы: фестиваль «Город танцует в парках» и концерт Басты

В Москве и Подмосковье теперь танцуют все! В Подмосковье худрук областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» - хореограф и заслуженный артист РФ Егор Дружинин. Каждые выходные (до 7 сентября) в парках Подмосковья: мастер-классы от ведущих хореографов страны, соревнования танцевальных коллективов из разных городов, концертные программы от участников телешоу «Танцы», «Новые танцы». А в парках столицы свой бесконечный танцевальный марафон: летом здесь каждый день мастер-классы (до 8 сентября). К примеру, 29 июня в 18 часов: в Живарев-сквер пройдет мастер-класс по историческим бальным танцам, а на сцене около ротонды на бульваре Генерала Карбышева - танцевальная аэробика. Вариантов масса: в «Сокольниках» проходят танцевальные программы по латиноамериканским танцам и дискотеки в ретростиле, а в саду «Эрмитаж» можно познакомиться с кизомбой, бачатой и историческими бальными танцами, в парке искусств «Музеон» на Крымской набережной - уроки сальсы.

Расписание мероприятий в Подмосковье обновляется на сайте городтанцует.рф.

Расписание бесплатных танцевальных мастер-классов в парках столицы - на сайте go.mos.ru.

Бесплатно.

Концерт 18+

Ноггано - хулиган отечественной рэп-сцены и альтер-эго известного Василия Вакуленко (он же Баста) даст большой летний концерт. Василий говорит: «На концертах Басты я пою про маму, про любовь, а концерты Ноггано - это жесткий разговор про улицы».

VK Stadium

м. «Сокол», Ленинградский просп., д. 80, стр. 17.

28 июня. 19.00.

От 1399.

Спектакль 12+

Малый театр закрывает 268-й сезон премьерным спектаклем «Мой нежный зверь», поставленным режиссером Андреем Житинкиным по повести А. П. Чехова «Драма на охоте». Повесть написана в редком для Чехова детективном жанре. Спектакль - симбиоз повести Чехова, снятого по ней известного советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и современной реальности. В ролях: Андрей Чернышов, Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Александр Клюквин, Варвара Шаталова. Спектакль идет 2 часа 45 минут, участвует в программе «Пушкинская карта».

Малый театр

м. «Театральная», Театральный проезд, д. 1, с. 1.

30 июня. 18.00.

От 900.

Джазовая программа 16+