Афиша Москвы: фестиваль «Город танцует в парках» и концерт Басты

В Москве и Подмосковье теперь танцуют все! В Подмосковье худрук областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» - хореограф и заслуженный артист РФ Егор Дружинин. Каждые выходные (до 7 сентября) в парках Подмосковья: мастер-классы от ведущих хореографов страны, соревнования танцевальных коллективов из разных городов, концертные программы от участников телешоу «Танцы», «Новые танцы». А в парках столицы свой бесконечный танцевальный марафон: летом здесь каждый день мастер-классы (до 8 сентября). К примеру, 29 июня в 18 часов: в Живарев-сквер пройдет мастер-класс по историческим бальным танцам, а на сцене около ротонды на бульваре Генерала Карбышева - танцевальная аэробика. Вариантов масса: в «Сокольниках» проходят танцевальные программы по латиноамериканским танцам и дискотеки в ретростиле, а в саду «Эрмитаж» можно познакомиться с кизомбой, бачатой и историческими бальными танцами, в парке искусств «Музеон» на Крымской набережной - уроки сальсы.
- Расписание мероприятий в Подмосковье обновляется на сайте городтанцует.рф.
- Расписание бесплатных танцевальных мастер-классов в парках столицы - на сайте go.mos.ru.
- Бесплатно.
Концерт 18+
Ноггано - хулиган отечественной рэп-сцены и альтер-эго известного Василия Вакуленко (он же Баста) даст большой летний концерт. Василий говорит: «На концертах Басты я пою про маму, про любовь, а концерты Ноггано - это жесткий разговор про улицы».
- VK Stadium
- м. «Сокол», Ленинградский просп., д. 80, стр. 17.
- 28 июня. 19.00.
- От 1399.
Спектакль 12+
Малый театр закрывает 268-й сезон премьерным спектаклем «Мой нежный зверь», поставленным режиссером Андреем Житинкиным по повести А. П. Чехова «Драма на охоте». Повесть написана в редком для Чехова детективном жанре. Спектакль - симбиоз повести Чехова, снятого по ней известного советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и современной реальности. В ролях: Андрей Чернышов, Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Александр Клюквин, Варвара Шаталова. Спектакль идет 2 часа 45 минут, участвует в программе «Пушкинская карта».
- Малый театр
- м. «Театральная», Театральный проезд, д. 1, с. 1.
- 30 июня. 18.00.
- От 900.
Джазовая программа 16+
Фото: Александр Авилов/Агенство «Москва»
Денис Мацуев (на фото) на летней видовой площадке «Лужников» представляет программу Jazz and Friends. Знаменитый пианист виртуозно исполняет феерически сложные классические произведения, и с особой любовью - джазовые композиции. Обещают в вихре джаза исполнить импровизации и синкопы, а также вариации известных хитов. Творить джаз с Мацуевым на сцене также будут: контрабас Андрея Иванова, ударные Александра Зингера, виолончель Борислава Струлева, домра Екатерины Мочаловой и саксофон Софьи Тюриной.
- Стадион «Лужники»
- м. «Воробьевы горы», ул. Лужники, 24.
- 3 июля. 20.00.
- От 5500.