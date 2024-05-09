Родился за МКАД, стал лицом Московского зоопарка и презирает всех: кто такой манул Тимофей и почему мы любим его даже толстым

Пока мы все только собираемся похудеть к лету и покупаем обезжиренный творог, манул Тимофей из Московского зоопарка к пляжному сезону уже готов. Еще в начале осени в зоопарке объявили, что дикий котик в ожидании холодов начал «зажировку».

Чтобы достойно встретить морозы, манулы начинают больше есть и накапливать жир, который бережет их тепло. К зиме задача была выполнена: он весил семь килограммов.

«Зажировка» манула стала причиной для бесконечного количества шуток и мемов. Но хорошо смеется тот, кто Тимоша, потому что уже к Первомаю он весил 3,9 килограмма и смотрел на нас снисходительно.

Впрочем, он всегда смотрит на нас снисходительно, просто так устроены манулы. Возможно, нам стоит чему-нибудь поучиться у Тимофея, а для этого — узнать о нем побольше.

Раннее взросление и звездная болезнь

Не все знают, но Тимофей, при всей его заносчивости, не москвич. Он родился в зоопарке Новосибирска 11 июня 2020 года, в разгар пандемии. Важное уточнение: по гороскопу Тимоша — Близнец, это делает его ветреным и непостоянным.

В столицу подросшего котика привезли в 2021-м, и практически сразу он стал звездой Московского зоопарка. Маму Тимофея зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Они так и не стали знаменитыми и учили сына быть скромным, простым манулом, но Москва не оставила ему шансов.

Тимофей очень быстро стал знаменитостью. О нем постоянно писали в Telegram-канале зоопарка, люди подписывались на соцсети старейшего и крупнейшего в России зоологического сада, чтобы только следить за толстым пушистым котиком, который плевать на всех хотел. Пост о том, как манул Тимофей почесал себя за ухом, собрал почти пять тысяч лайков. А еще он официально стал символом зоопарка и красуется теперь на его логотипе.