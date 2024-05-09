Родился за МКАД, стал лицом Московского зоопарка и презирает всех: кто такой манул Тимофей и почему мы любим его даже толстым

Пока мы все только собираемся похудеть к лету и покупаем обезжиренный творог, манул Тимофей из Московского зоопарка к пляжному сезону уже готов. Еще в начале осени в зоопарке объявили, что дикий котик в ожидании холодов начал «зажировку».
Чтобы достойно встретить морозы, манулы начинают больше есть и накапливать жир, который бережет их тепло. К зиме задача была выполнена: он весил семь килограммов.
«Зажировка» манула стала причиной для бесконечного количества шуток и мемов. Но хорошо смеется тот, кто Тимоша, потому что уже к Первомаю он весил 3,9 килограмма и смотрел на нас снисходительно.
Впрочем, он всегда смотрит на нас снисходительно, просто так устроены манулы. Возможно, нам стоит чему-нибудь поучиться у Тимофея, а для этого — узнать о нем побольше.
Раннее взросление и звездная болезнь
Не все знают, но Тимофей, при всей его заносчивости, не москвич. Он родился в зоопарке Новосибирска 11 июня 2020 года, в разгар пандемии. Важное уточнение: по гороскопу Тимоша — Близнец, это делает его ветреным и непостоянным.
В столицу подросшего котика привезли в 2021-м, и практически сразу он стал звездой Московского зоопарка. Маму Тимофея зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Они так и не стали знаменитыми и учили сына быть скромным, простым манулом, но Москва не оставила ему шансов.
Тимофей очень быстро стал знаменитостью. О нем постоянно писали в Telegram-канале зоопарка, люди подписывались на соцсети старейшего и крупнейшего в России зоологического сада, чтобы только следить за толстым пушистым котиком, который плевать на всех хотел. Пост о том, как манул Тимофей почесал себя за ухом, собрал почти пять тысяч лайков. А еще он официально стал символом зоопарка и красуется теперь на его логотипе.
Манул Тимофей получил много стихов от поклонников на день рождения. Фото: соцсети Московского зоопарка
В прошлом году на день рождения Тимоши люди посвящали ему стихи.
«Люблю тебя, Зеленогорска с Ласточкой творенье,
Люблю твой строгий с зажировкой вид.
И нам не страшен дождь или ковид,
Придем к тебе в любую непогоду,
Ведь нелюдимость так к себе манит».
«Манула долго нет —
Встревожена толпа.
Того гляди
Разрядится смартфон!
Как глуп ты, кожаный,
Чего пришел с утра?
В такую рань вставать —
Полнейший моветон».
Манул не унизит себя до дивана
Хотя Тимоша выглядит очень уютным пушистым котиком, на самом деле это суровый и опасный хищник. Его предки росли в суровых условиях степей и гор Центральной Азии, из-за чего манул выработал уникальный характер.
На сегодняшний день, манул — это чуть ли не единственная кошка, которую невозможно приручить. Люди веками приручали огромных и опасных животных. Мы знаем множество примеров дружбы человека с тигром, львом, ягуаром или пантерой. С трудом, но люди научились приручать волков, а в цирке почти всегда можно увидеть дрессированного медведя.
Манул же по размеру как обычная домашняя кошка. Он может весить от двух с половиной до четырех с половиной килограммов (без учета зажировки!), а в длину — около 50 сантиметров. Казалось бы, хватай его, тащи домой и корми «Вискасом», но не тут-то было.
Манул Тимофей любит подолгу сидеть в засаде. Фото: соцсети Московского зоопарка
Во-первых, манулу необходимо охотиться, он не будет есть жалкие сухарики из миски. Ему нужна добыча, которая будет молить о пощаде и убегать. Но недолго. Много бегать манул не любит, для царственной особы это лишнее.
Еще манулы плохо переносят изменения в окружающей среде, и это уже не весело. Для него нужна постоянная стабильная обстановка, подходящий ландшафт, чтобы он мог прятаться, сидеть в засаде и охотиться.
Ну и самое главное — манулу не интересен человек. Совсем. Манулу интересен только манул.
А раз завести манула дома ни у кого из нас не выйдет, давайте хотя бы узнаем самые интересные факты о них.
Манул умеет удивлять
- Пушистый чемпион. Манул — обладатель самой густой шерсти среди кошачьих. На один квадратный сантиметр у него приходится до 9000 волосков! Это помогает ему выживать в холодных климатических условиях.
- Суровый взгляд. Отличительной чертой манула являются его необычные глаза. Круглые зрачки, в отличие от вертикальных у домашних кошек, придают ему вечно удивленный и немного сердитый вид.
- Охотник-одиночка. Манулы — убежденные интроверты. Они ведут одиночный образ жизни, встречаясь лишь на короткое время для размножения.
- Мастер маскировки. Окрас манула идеально сливается с окружающей средой, что делает его незаметным для добычи и хищников.
- Невозмутимый характер. Манулы не отличаются особой дружелюбностью. Они редко проявляют эмоции, предпочитая сохранять спокойствие и достоинство в любой ситуации.
А нам остается только на расстоянии восхищаться Тимофеем и стараться хоть в чем-то брать с него пример. Ну, хотя бы похудеть к лету.