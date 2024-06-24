«Осторожно!»: тренер Орлова высказалась о любимых упражнениях Погребняк

Российские звезды часто служат ориентирами для нашего общества. И слава богу, что в последнее время знаменитости все чаще предлагают публике вести активный и здоровый образ жизни.

Например, продюсер Мария Погребняк в личном блоге рассказала о своих любимых упражнениях для лимфодренажа и поднятия настроения.

Однако Наталья Орлова, тренер по лечебной физкультуре , все-таки не советовала слепо повторять за знаменитостью. И прокомментировала упражнения специально для читателей Teleprogramma.pro. Постарайтесь прислушаться к этим рекомендациям, чтобы улучшить свое самочувствие без вреда.

«Начинаю упражнения для лимфы с глубоких вдохов и выдохов. Сосредотачиваюсь на том, как живот поднимается и опускается. Это помогает стимулировать диафрагму», — написала в своем телеграме Мария Погребняк.

«Дыхание животом прекрасно, но нужно помнить про тазовое дно. Как улучшить? На вдохе надуваем живот, затем делаем нижний замок, выдыхаем и тянем пупок вверх под ребра на выдохе», — отреагировала Наталья Орлова.

«Далее выполняю круговые движения стопами и кистями рук в обе стороны. Затем поднимаю колени к груди, обхватывают их руками и покачиваюсь. Эти движения помогает разогнать лимфу в конечностях», — продолжила Мария Погребняк. Это упражнение тренер похвалила и заметила, что можно еще посжимать и поразжимать пальчики.

«Похлопываю по стопам тыльной стороной пальцев» — третье упражнение Погребняк Орлова одобрила полностью.

Далее Мария Погребняк предлагает помассировать живот следующим образом: «Кладу руки на него и мягкими круговыми движениями поглаживаю его по часовой стрелке. Это стимулирует лимфатические узлы в брюшной полости и улучшает пищеварение». Этот вариант Орлова одобрила полностью: «Мягкий безопасный вариант, но более глубоким техникам нужно обучаться у тренера».

А вот последний пункт зарядки для лимфы сильно напряг нашего эксперта. «Завершаю зарядку, растягивая конечности. Тяну носки стоп и одновременно, подняв руки, тяну их вверх. Надо почувствовать, как растягиваются плечевые мышцы, суставы ног, рук«, — написала в личном блоге Мария.

«Осторожно! С грыжами так не надо тянуться, может и «замкнуть». Безопаснее сделать поочередные естественные потягивания в разные стороны так, как хочется, а для лимфодренажа добавить трясочку и похлопывания по всему телу», — прокомментировала Наталья Орлова.