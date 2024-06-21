Как правильно есть фрукты и ягоды, чтобы не растолстеть — совет диетолога

Диетолог Марият Мухина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, сколько ягод и фруктов можно съедать в день, чтобы к концу летнего сезона не набрать лишний вес.

Абрикосы, персики, черешня и клубника, по словам специалиста, достаточно калорийные. Они содержат очень много сахара. В 100 граммах некоторых фруктов содержится до пяти-семи ложек сахара. Мало сахара только в крыжовнике и жимолости.

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