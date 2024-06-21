Как правильно есть фрукты и ягоды, чтобы не растолстеть — совет диетолога

Диетолог
Абрикосы, персики, черешня и клубника, по словам специалиста, достаточно калорийные. Они содержат очень много сахара. В 100 граммах некоторых фруктов содержится до пяти-семи ложек сахара. Мало сахара только в крыжовнике и жимолости.
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«Поэтому потребление фруктов и ягод нужно ограничивать, не более 600 граммов в день. По 200 граммов на один прием пищи. Например, ягоды хорошо есть с творогом на завтрак. В обед можно съесть чернику, она сочетается с мясными блюдами. На ужин тоже можно съесть 200 граммов ягод или фруктов.
Но ягоды не должны быть одни и те же. Потому что у нас небезопасная экологическая обстановка, в ягодах и фруктах могут быть нитриты, пестициды. То есть когда покупаете ведро ягод у одного производителя, не исключено, что вы как раз попадете на такую партию, которая не является безопасной. Уже были случаи всевозможных отравлений. Очень важно, чтобы на столе были разные ягоды. Их можно смешать в одной тарелке или в течение дня чередовать», — заявила Мухина.
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