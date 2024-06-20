«Абсолютно права!»: диетолог Мойсенко поддержала Погребняк в решении проблемы с прыщами

Мария Погребняк воспитывает троих сыновей-подростков, которые, конечно же, в период пубертата обзавелись таким его неприятным спутником, как прыщи.

Продюсер призналась, что в подростковом возрасте тоже страдала высыпаниями на коже, но как бороться с ними — толком не знала.

Однако сейчас Мария Погребняк приобрела достаточно опыта, чтобы делиться им с наследниками. Она убеждена, что мазями, лосьонами и чистками проблему не исправить, крайне важно следить за своим питанием.

«Я объясняю сыновьям, что сколько к косметологу не ходи, а стоит потащить в рот вредное, и все это сразу отразится на внешности. Прыщи, в первую очередь — это лишний сахар в организме, молоко, в котором сплошные антибиотики. Наелся мороженного, а утром лоб в прыщах? Ну что ж, зато убедился в правильности слов мамы, постиг науку на практике», — написала Погребняк в своем телеграме.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко поддержала звезду и подтвердила, что действительно прыщи могут вылезать из-за неправильного питания.

«Доказано, что плохое питание, повышенное употребление углеводов, сахара, увлечение фастфудом усиливает проявление акне на коже у подростков. Наша кожа — это отражение внутреннего состояния организма, и если мы будем следить за своим питанием, особенно в период гормональной перестройки, то наша кожа отделается малым испугом. Мария абсолютно права! Если ребенок начинает употреблять углеводы в большем количестве, количество высыпаний будет больше», — прокомментировала Римма Мойсенко специально для Teleprogramma.pro.