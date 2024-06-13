«Так мышцы не накачать»: работу Погребняк в спортзале прокомментировал фитнес-эксперт Каневский

В ситуации разобрался фитнес-эксперт Эдуард Каневский, который разъяснил нашему журналисту, что тренировки у продюсера хорошие, но только мышц с их помощью вы особо не прокачаете. Для этого нужно выбирать другие нагрузки.

«То, что делает Мария, это хорошее упражнение из так называемого комплекса функциональных движений, основной задачей которых является не только проработка целевой мышечной группы, но и мелких мышц-стабилизаторов. Это достигается за счет присутствия неустойчивой платформы, например, полусферы или босу, или занятий на петлях TRX.

Такие упражнения помогают и проработать мускулатуру, и развить координацию, и укрепить связочный аппарат, но добиться четко выраженной гипертрофии, то есть увеличения мышечной массы, такими упражнениями нельзя.

Соответственно, если Мария хочет набрать мышечную массу, помимо таких функциональных упражнений ей нужно делать тяжелые силовые упражнения со свободными весами. Это штанги, гантели, гири, работа на тренажерах, включая жим ногами. Здесь должно быть такое отягощение, с которым она будет делать не больше 12 повторений», — посоветовал эксперт.