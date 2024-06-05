Можно ли при помощи йоги похудеть и сформировать фигуру: отвечает эксперт

Йога с каждым годом набирает популярность, при этом многие мужчины и женщины до конца не понимают, с какой целью они отправляются на эти занятия. Среди поставленных ими целей часто бывают весьма утилитарные. Например, желание похудеть.

Однако тренер по лечебной физкультуре Наталья Орлова заверила журналиста Teleprogramma.pro, что занятия йогой направлены все-таки на нечто иное.

«Йога — это не про фигуру, это про духовные практики. В йоге мечтают не о красивом теле, а о Боге», — сказала эксперт.

Люди, которые приходят практиковать йогу в зале , обучаются проводить через себя энергии. А сильное и красиво тело — это уже второстепенный эффект от занятий.

«Перекос, который произошел сейчас, когда практика йоги стала доступна всем и каждому, уже принес свои печальные плоды. В Америке есть целое направление врачей, которые работают с инструкторами йоги, разрушившими свое здоровье.

Я категорически не рекомендую заниматься хатха-йогой чаще трех раз в неделю, так как более частые практики могут привести к излишней стимуляции гормональной системы. Сначала человек подсаживается на это и, пребывая в эйфории, хочет все больше и больше. Однако ресурс гормональной системы не безграничен, мы как бы берем в долг у собственного здоровья.

И через несколько лет ресурс исчерпывается, тело начинает буквально «сыпаться»: часто начинается с блуждающих болей в суставах и перепадов настроения.

Если сразу не скорректировать практику при подобных симптомах, казалось бы, на пустом месте, то позже уже без врачебной помощи уже не обойтись», — поведала собеседница сайта.

Наталья Орлова подчеркнула, что мечты о фигуре у всех разные, поэтому практики нужно подбирать согласно личным приоритетам, четко осознавая, какого именно результата хочется достигнуть.