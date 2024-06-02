После 45 лет можно и нужно идти в спортзал, уверен спортивный физиолог Поломошнов: «Нарастите мышцы, улучшите здоровье»

Новичкам без опыта занятий лучше всего начать с персональных занятий с тренером для постановки техники в базовых упражнениях на основные группы мышц. А если вы предпочитаете кардионагрузки, то также стоит начать с освоения техники бега, плавания или педалирования под руководством тренера.

После 45 лет критически важно каждую тренировку начинать с хорошей разминки. Для первого этапа разминки отлично подходит любой вид легкого кардионагрузки: ходьба по беговой дорожке, прыжки со скакалкой (если нет проблем с суставами и лишнего веса) или вело- и гребной тренажер.

«После 5–10 минут такой разминки выполните несколько динамических растяжек, например махи и вращения руками, ногами. От статической растяжки перед тренировками стоит отказаться, лучше выполнить ее в конце занятия. После разминки можно переходить к основной части занятия. Обычно она занимает от 40 до 60 минут», — посоветовал эксперт.

Дмитрий Поломошнов напомнил, что каждая тренировка не только обязательно должна стартовать с разминки, но и непременно завершаться заминкой. «Походите по залу или по беговой дорожке в спокойном темпе, чтобы привести пульс в норму. Добавьте немного статической растяжки, чтобы поддержать хорошую гибкость и амплитуду движений в суставах», — сказал тренер.