После 45 лет можно и нужно идти в спортзал, уверен спортивный физиолог Поломошнов: «Нарастите мышцы, улучшите здоровье»

Если вам немного за 40 и вы считаете, что делать первые шаги в спортивном зале уже поздно, то глубоко ошибаетесь. Спортивный физиолог и тренер по лыжам
Как рассказал эксперт Teleprogramma.pro, никогда не поздно начинать тренироваться. Согласно ВОЗ, взрослым людям в возрасте 18–64 лет стоит 2–3 раза в неделю уделять время физической активности средней или высокой интенсивности, направленной на развитие мышечной силы всех основных групп мышц.
«При помощи тренировок можно нарастить мышечную массу и улучшить здоровье и после 45 лет. Главное, тренироваться систематически и правильно составить программу тренировок. Подбор упражнений и тип занятий будет зависеть от текущей формы, наличия опыта предыдущих занятий, наличия травм и противопоказаний к занятиям. Ключевой момент тренировок после 45 лет — адаптация упражнений и интенсивности занятий к вашим текущим возможностям. При наличии хронических травм или заболеваний может потребоваться минимизация нагрузки на некоторые суставы или ограничение интенсивности упражнений», — заметил Дмитрий Поломошнов.
Отлично выглядеть можно в любом возрасте. Фото: Global Look Press
Новичкам без опыта занятий лучше всего начать с персональных занятий с тренером для постановки техники в базовых упражнениях на основные группы мышц. А если вы предпочитаете кардионагрузки, то также стоит начать с освоения техники бега, плавания или педалирования под руководством тренера.
После 45 лет критически важно каждую тренировку начинать с хорошей разминки. Для первого этапа разминки отлично подходит любой вид легкого кардионагрузки: ходьба по беговой дорожке, прыжки со скакалкой (если нет проблем с суставами и лишнего веса) или вело- и гребной тренажер.
«После 5–10 минут такой разминки выполните несколько динамических растяжек, например махи и вращения руками, ногами. От статической растяжки перед тренировками стоит отказаться, лучше выполнить ее в конце занятия. После разминки можно переходить к основной части занятия. Обычно она занимает от 40 до 60 минут», — посоветовал эксперт.
Дмитрий Поломошнов напомнил, что каждая тренировка не только обязательно должна стартовать с разминки, но и непременно завершаться заминкой. «Походите по залу или по беговой дорожке в спокойном темпе, чтобы привести пульс в норму. Добавьте немного статической растяжки, чтобы поддержать хорошую гибкость и амплитуду движений в суставах», — сказал тренер.
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