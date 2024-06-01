Идеальная косметичка для путешествия: какие средства в ней обязательно должны быть — совет дерматолога

Врач косметолог-дерматолог
Солнцезащитный крем и средство после загара
Важно выбирать крем, который не только защитит кожу от ожогов, но и предотвратит фотостарение и риск развития кожных заболеваний. Используйте крем за 30 минут до выхода на солнце и регулярно обновляйте слой, особенно после купания или потения. В составе средств после загара должны быть алоэ вера, пантенол или бисаболол, которые помогут снять покраснение и охладить кожу, ускоряя ее восстановление.
Увлажняющий крем и средства для очищения кожи
Подберите крем согласно вашему типу кожи. Если кожа склонна к сухости, выбирайте более питательные кремы. Для жирной кожи подойдут легкие гидрогели. Не забывайте про увлажнение вечером после дня на свежем воздухе. Вечерняя очистка кожи — тоже ключевой момент в уходе. Она помогает удалить солнцезащитный крем, пот и загрязнения, давая коже дышать и восстанавливаться ночью.
Термальная вода в спрее, гидролат или тоник
Термальная вода идеально подходит для быстрого освежения кожи в течение дня. Также ее можно использовать для снятия раздражения после депиляции или бритья. Гидролат или тоник выбирайте без спирта, чтобы не пересушивать кожу. Тоник помогает уравновесить уровень pH после умывания и улучшить впитывание последующих уходовых средств.
Средства для ухода за губами и областью вокруг глаз, а также для первой помощи коже
Губы и кожа вокруг глаз особенно чувствительны к солнечному излучению и склонны к появлению морщин. Используйте питательные и увлажняющие средства с UV-фильтрами. Антисептик пригодится для обработки небольших ранок, а средства с пантенолом или алоэ вера помогут справиться с солнечными ожогами и укрепят защитные функции кожи.
Косметические средства для макияжа и инструменты для ухода
Для путешествий лучше выбирать многофункциональные продукты, такие как BB-кремы, которые одновременно увлажняют кожу и выравнивают тон лица, и водостойкую тушь для ресниц. Пинцет может пригодиться для коррекции бровей, ножницы — для обрезки ниток или этикеток на одежде, а файл для ногтей поможет поддерживать их аккуратный вид во время путешествия.
Помимо всего вышеперечисленного, стоит взять с собой небольшой набор лекарств, который может включать обезболивающее, жаропонижающее, средства от расстройства желудка и аллергии. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сделает ваше путешествие более комфортным.
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