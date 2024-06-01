Идеальная косметичка для путешествия: какие средства в ней обязательно должны быть — совет дерматолога

Врач косметолог-дерматолог Мадина Байрамукова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, какие средства необходимо взять с собой, если вы отправляетесь в отпуск. Во время длительного путешествия нужно, прежде всего, позаботиться о здоровье и красоте кожи.

Солнцезащитный крем и средство после загара

Важно выбирать крем, который не только защитит кожу от ожогов, но и предотвратит фотостарение и риск развития кожных заболеваний. Используйте крем за 30 минут до выхода на солнце и регулярно обновляйте слой, особенно после купания или потения. В составе средств после загара должны быть алоэ вера, пантенол или бисаболол, которые помогут снять покраснение и охладить кожу, ускоряя ее восстановление.

Увлажняющий крем и средства для очищения кожи

Подберите крем согласно вашему типу кожи. Если кожа склонна к сухости, выбирайте более питательные кремы. Для жирной кожи подойдут легкие гидрогели. Не забывайте про увлажнение вечером после дня на свежем воздухе. Вечерняя очистка кожи — тоже ключевой момент в уходе. Она помогает удалить солнцезащитный крем, пот и загрязнения, давая коже дышать и восстанавливаться ночью.

Термальная вода в спрее, гидролат или тоник

Термальная вода идеально подходит для быстрого освежения кожи в течение дня. Также ее можно использовать для снятия раздражения после депиляции или бритья. Гидролат или тоник выбирайте без спирта, чтобы не пересушивать кожу. Тоник помогает уравновесить уровень pH после умывания и улучшить впитывание последующих уходовых средств.

Средства для ухода за губами и областью вокруг глаз, а также для первой помощи коже

Губы и кожа вокруг глаз особенно чувствительны к солнечному излучению и склонны к появлению морщин. Используйте питательные и увлажняющие средства с UV-фильтрами. Антисептик пригодится для обработки небольших ранок, а средства с пантенолом или алоэ вера помогут справиться с солнечными ожогами и укрепят защитные функции кожи.

Косметические средства для макияжа и инструменты для ухода

Для путешествий лучше выбирать многофункциональные продукты, такие как BB-кремы, которые одновременно увлажняют кожу и выравнивают тон лица, и водостойкую тушь для ресниц. Пинцет может пригодиться для коррекции бровей, ножницы — для обрезки ниток или этикеток на одежде, а файл для ногтей поможет поддерживать их аккуратный вид во время путешествия.

Помимо всего вышеперечисленного, стоит взять с собой небольшой набор лекарств, который может включать обезболивающее, жаропонижающее, средства от расстройства желудка и аллергии. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сделает ваше путешествие более комфортным.