Как нужно ходить по улице, чтобы похудеть, раскрыла спортсменка Андреева

Валерия Андреева , мастер спорта международного класса по легкой атлетике, рассказала сайту Teleprogramma.pro, как при помощи пеших прогулок сбросить вес.

По словам эксперта, похудению способствует любая ходьба. Но чем активнее вы будете двигаться, тем более заметных результатов сможете добиться. Желательно прогуливаться не менее получаса около пяти раз в неделю.

«Ходьба уже является частью вашего дня, и превратить ее в форму упражнений, помогающих контролировать вес, не будет такой уж сложной задачей. Вы даже можете разбить свои прогулки на 10-минутные интервалы, если время ограничено. Главное помнить – абсолютно любая активность учитывается в достижении ваших целей, и вовсе необязательно выбирать заранее место и время для тренировок. Например, вы можете припарковаться подальше от дома, чтобы потратить дополнительные шаги. Вы можете подняться по лестнице вместо использования лифта. Вы можете прогуляться по улице пока ждете начала встречи или говорите по телефону. И не бойтесь звать друзей с собой на прогулку. Если бег еще многих отталкивает, то вот против обычной ходьбы мало кто может возразить», - прокомментировала Андреева.

По словам эксперта, чтобы приучить себя к системным прогулкам, нужно обманывать собственный мозг, поскольку он не любит тратить свое время на активность, если не видит моментальных результатов и пользы, а также на то, что не приносит удовольствия.

«Именно поэтому очень сложно просто взять и выйти из дома на прогулку. Но если на горизонте маячит приятный разговор или собственный диван, до которого осталось лишь дойти, мозг готов посотрудничать.

И конечно, это не значит, что вообще невозможно гулять в парках и на стадионах. Если у вас хорошая сила воли – эти локации всегда открыты. Но бывает и так, что погода в принципе не позволяет выйти на улицу. В таком случае открывается новая возможность – беговая дорожка. Благодаря тренировке по ходьбе на ней вам никогда не придется беспокоиться о том, что погода испортит ваши тренировки. Более того, возможность с точностью управлять скоростью и углом наклона открывает безграничные возможности», - уверенно заявила собеседница издания.