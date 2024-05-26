О похудении во время прогулок — легкоатлетка Валерия Андреева: «Цифры на весах уменьшаются!»

Все больше экспертов стали заявлять о том, что не стоит людям, не привыкшим ежедневно делать зарядку или посещать спортзал, изводить себя тренировками с целью похудеть. Есть гораздо более приятный способ — обычная пешая прогулка.

Валерия Андреева , мастер спорта международного класса по легкой атлетике, рассказала изданию Teleprogramma.pro о том, что это реально работает. Чем чаще и активнее вы будете прогуливаться, тем быстрее и ощутимее выйдет результат.

Гулять при этом можно где угодно, как угодно, и с кем угодно: с собакой, по ступеням до квартиры после работы, с малышом в колясочке или, отказавшись от автомобиля или автобуса, пару раз в неделю. Нагрузку выбирайте сами — по силам, удобству, комфорту и желанию.

«Ходьба — это один из самых простых способов увеличить дневную активность и увидеть, как цифры на весах уменьшаются. В случае с этим упражнением работает простое правило: чем больше ваш темп, тем больше калорий вы сжигаете. Так, человек весом 70 килограммов сжигает 280 калорий в час при ходьбе в умеренном темпе (5 км/ч) и 460 калорий при ходьбе в энергичном темпе (7 км/ч). Поэтому ответ на вопрос: «А можно ли похудеть с помощью ходьбы?» — однозначно да!» — прокомментировала Валерия Андреева.

Эксперт рекомендовала для поддержания здоровья ходить при умеренном темпе не менее 150 минут в неделю. Или по 30 минут в день пять дней в неделю. Лучше всего, если есть возможность это делать утром.

«Связано это с физиологическими процессами в организме человека после сна. Однако у всех людей расписание дня разное, поэтому относиться к этой информации стоит как к рекомендации, а не как к правилу», — советовала Валерия Андреева.