Хромченко показала, как легко удлинить короткую шею: «Длинное украшение, треугольный вырез»

Многие женщины, не обладающие лебедиными шеями, старательно прячут их под одеждой. И совершенно зря! На самом деле при короткой и полной шее лучше ее показывать, но делать это нужно правильно — так, чтобы она визуально вытягивалась.

Стилистический секретик для удлинения шеи раскрыла Эвелина Хромченко во время эфира «Модного приговора» на Первом канале. Ведущая объяснила на примере костюма героини проекта, что обладательницам массивного низа лица и не слишком изящной шеи хорошо бы выбирать V-образные вырезы, а также длинные изящные украшения. Зрительно эти акценты удлиняют проблемное место и делают его стройнее.

«У вас достаточно выразительные черты лица, поэтому вам нужно всегда удлинять шею, не зря стилисты повесили вам на шею длинную вертикаль блестящую в виде бус. Иначе ваши крупные черты лица будут довлеть над шеей. Вам всегда нужно стремиться к этому узкому треугольнику», — высказалась Эвелина Хромченко.

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