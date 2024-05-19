Это масло оказывает волшебное воздействие на кожу: бархатная, без прыщей и морщин

Масла для кожи — это великолепные источники питательных веществ, витаминов и жирных кислот, которые могут значительно улучшить состояние эпидермиса и решить целый ряд проблем, начиная от прыщей и заканчивая морщинами.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова поделилась с сайтом Teleprogramma.pro своими знаниями о том, как правильно выбрать масло для ухода за кожей.

«Надо понимать, что каждый тип кожи любит отдельное масло. Например, оливковое масло подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной, поскольку оно богато антиоксидантами и витамином Е. На втором месте по соотношению цены, качества и эффекту стоит кокосовое масло. Оно очень хорошо увлажняет, обладает антибактериальным эффектом, подходит для кожи с прыщами и для сухой кожи, но для жирной кожи кокосовое масло тяжеловато», — пояснила Аюпова.

Миндальное масло — легкое и хорошо впитывается, что делает его отличным вариантом для сухой и чувствительной кожи.

Розовое масло, хотя и является довольно дорогим, обладает антисептическими свойствами и прекрасно подходит для зрелой и чувствительной кожи.

Органовое масло также хорошо подходит для сухой, вялой и зрелой кожи благодаря высокому содержанию жирных кислот и антиоксидантов.

Особенностью масла жожоба является его состав, который похож на человеческий себум, что делает его подходящим для всех типов кожи.

«Перед использованием любого масла рекомендую нанести капельку на запястье и подождать 15 минут, чтобы увидеть, как кожа отреагирует на него. Это поможет избежать возможных аллергических реакций и выбрать масло, которое будет идеально подходить для вашей кожи», — посоветовала косметолог Аюпова.

Читайте также:

О том, как избавиться от утренней отечности, косметолог Аюпова: «Есть пять простых способов, доступных каждой»

Косметолог Аюпова заверила: «Без уколов красоты обойтись можно!»