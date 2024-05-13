Как на самом деле нужно стирать черные вещи, чтобы сохранить их яркий цвет надолго

Черная одежда всегда выглядит стильно и элегантно, но сохранить ее первозданный вид после стирки бывает непросто. Генеральный директор клининговой компании «Настенька» и эксперт по уборке
Первое правило — стирать черные вещи отдельно от цветных и белых. Черная одежда должна стираться только с чёрной.
Второй совет — вывернуть одежду наизнанку. Так внешняя сторона одежды будет меньше подвергаться трению и отдавать краску.
«Выверните одежду наизнанку. Так внешняя сторона одежды будет отдавать меньше краски и, соответственно, подвергаться при стирке трениям и износу», — сказала Анастасия Савчук.
Третье правило — стирать черные вещи в прохладной воде, лучше всего до 30 градусов. Быстрая стирка также поможет сохранить цвет.
Четвертый совет — использовать специальные моющие средства. Гели для черного белья предпочтительнее стиральных порошков, так как они не оставляют светлого налета при не очень хорошем выполаскивании.
И последнее: при полоскании можно добавлять немного уксуса. Он поможет сделать воду мягче, а мягкая вода способствует выполаскиванию средства из белья. Уксус также умягчает саму одежду, делая ее мягкой, как после кондиционера.
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