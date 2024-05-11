Пластический хирург Плахотин о том, как знаменитости сохраняют молодость: «Колоть ботокс — самое малое, что они могут делать

«Все звезды, и даже не звезды, если они хотят выглядеть хорошо, то колоть ботокс — самое малое, что они могут делать. Это капля в море того, что человек вынужден делать, чтобы выглядеть хорошо, молодо и красиво. Ботокс помогает разгладить морщинки, немного убрать тонус мышечных волокон, но это бесконечно мало.

Чтобы молодо и красиво выглядеть, человек просто вынужден с возрастом все больше и больше времени уделять своему здоровью. Это ежедневные регулярные кардионагрузок, чтобы поддерживать нужный уровень гормонов в теле, что будет поддерживать мышцы в тонусе.

Недостаточно просто молодо выглядеть. Нужно чтобы и ваши движения были молодыми. Часто можно увидеть, что человек вроде молодо выглядит, а движения у него скованные, медленные, скрюченные, движется как старушка.

Должна быть не только физическая нагрузка, но и питание, богатое витаминами, минералами и другими полезными веществами. Эта пища должна быть свежей.

Также нужно использовать крема, разные инъекции, походы к косметологам, массажистам и даже к психотерапевтам.

Если человек делает все-все-все, но не делает ботокс — ничего страшного. А вот если делать только ботокс и больше ничего, то он точно не будет хорошо выглядеть», — пояснил эксперт.