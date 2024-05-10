Имиджмейкер Шабанова назвала вещи, которые безнадежно вышли из моды в 2024 году: брюки-карго на резинке, сумка-пельмень и другое

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro дала совет всем тем, кто хочет выглядеть модно в 2024 году: лучше всего избегать миксовать в своем луке вещи и аксессуары, которые давно стали антитрендами.

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«Антитренд — это то, что некоторое количество сезонов назад было в моде, но спустя время, потеряло актуальность. Поэтому так важно уметь отличать короткие тренды от длинных, чтобы зря не тратить деньги на мимолетные «модные вспышки». Итак, какие вещи уже прожили свой триумф: Во-первых, туфли на высокой подошве и высоком каблуке в стиле Bratz. Именно их нам показал модный дом Versace несколько сезонов назад. Подобные туфли лучше заменить на лаконичные лодочки. Во-вторых, брюки-карго на резинке внизу. Лучше выбрать модель без резинки. А учитывая тот факт, что брюки-карго имеют свойство визуально увеличивать бедра, то лучше носить их с обувью на объемной подошве или каблуке и обтягивающим верхом для того, чтобы уравновесить силуэт. В-третьих, сумка-пельмень. Я могла бы рекомендовать заменить ее на вместительную сумку-тоут или геометрическую кросс-боди»

Виктория Шабанова — стилист -имиджмейкер. Образование: Школа Шопинга Татьяны Тимофеевой курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает в сфере с 2018 года.

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