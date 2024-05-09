Будете мучиться от болей: упражнения для ягодиц, которые точно навредят спине

В современном мире многие стремятся хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме. Однако ездить в спортзал не у всех есть время, а услуги персонального тренера бывают не по карману. Тогда лучшим выходом становятся домашние тренировки. Но можно заметить, что даже спустя несколько месяцев работы нет результатов. Чаще это бывает, когда девушки хотят прокачать ягодицы.
Тренер по лечебной физкультуре, которая имеет множество
«Если делать это очень популярное упражнение, а еще и с утяжелителями, как часто советуют, без тренера, который выставит вам спину и правильное положение таза, то ягодицы вы точно не накачаете, так как будут работать и перегружаться мышцы поясницы. Плюс в этом случае на следующий день вы можете получить обострение боли в спине, которое напрямую связано с хроническими заболеваниями внутренних органов, например почек.
Это упражнение делать без тренера не следует. Фото: Наталья Орлова
Приседания „для ягодиц“ — это просто чемпион по убитым коленям, сорванным спинам и скачкам артериального давления. А как правильно? Ягодицы-то — штука архиважная!
К тому же из моего многолетнего опыта могу сказать, что практически у всех новичков, приходящих ко мне, есть та или иная дисфункция ягодичных мышц. Учитывая специфику, все, и даже силовые упражнения, мы делаем без осевых нагрузок, чтобы не перегружать и без того уставшую спину.
Приседания могут навредить коленкам. Фото: Наталья Орлова
Махи согнутой ногой вверх мы делаем исключительно из положения лежа на животе с плотно прижатыми тазовыми костями к полу. Это дает возможность разгрузить поясницу и включить ягодицы.
Что касается приседаний, то тут пригодится дверная ручка или дерево, если вы решили размяться на природе.
Нужно обхватить дерево или взяться за ручку вытянутыми руками, отстроить прямой угол в коленях, перенести всю нагрузку на ноги и руки — и вот уже из этого положения можно приседать, если очень хочется.
Махи ногой делаются из положения лежа. Фото: Наталья Орлова
На самом деле не нужно никаких специальных упражнений для ягодиц. Любые упражнения в спортзале бессмысленны, если, выйдя из зала, вы снова идете за счет мышц спины. Чтобы иметь действительно красивую и здоровую попу, нужно просто освоить и ежедневно использовать правильный паттерн ходьбы, когда ягодица автоматически прорабатывается при каждом шаге.
А правильный паттерн ходьбы это как? Это целая наука. Отрабатываем на каждом занятии, обучаю поэтапно, прорабатываем все — от кончиков пальцев ног до макушки», — пояснила эксперт.
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Приседания с опорой. Фото: Наталья Орлова