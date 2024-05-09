Будете мучиться от болей: упражнения для ягодиц, которые точно навредят спине

В современном мире многие стремятся хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме. Однако ездить в спортзал не у всех есть время, а услуги персонального тренера бывают не по карману. Тогда лучшим выходом становятся домашние тренировки. Но можно заметить, что даже спустя несколько месяцев работы нет результатов. Чаще это бывает, когда девушки хотят прокачать ягодицы.

Тренер по лечебной физкультуре, которая имеет множество дипломов и сертификатов, Наталья Орлова , в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что есть ряд упражнений для пятой точки, которые убьют спину.