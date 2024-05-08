Пластический хирург Плахотин уличил Водянову во лжи: «Она не может просто жить без ботокса»

Наталья Водянова является одной из самых известных топ-модель. Она продолжает выходить на подиумы и появляться на рекламных съемках. В свои 42 года российская красавица поражает многих своей точеной фигурой и моложавой внешностью.

Но недавно Яна Рудковская, которая с ней дружит, заявила, что Наталья не использует ботокс. По ее словам, модель предпочитает делать массаж лица. Продюсер пояснила, что морщины у звезды стали появляться в юности. Тогда ее за это начала критиковать мама. Поэтому Водянова привыкла так следить за лицом.

Однако пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что Наталья соврала подруге. Он в беседе с Teleprogramma.pro отметил, что звезда использует ботокс.

«У нее очень мимичное лицо, очень эмоциональное лицо, и все переживания, обиды и радости у нее тут же на лице. Прям мартышка! Она не может просто жить без ботокса. У нее были бы сейчас ужасно глубокие морщины на лбу, и горизонтальные, и вертикальные. Поэтому она 100% на ботоксе. Как все нормальные люди, она и на ботоксе, и на гиалуронке. Массажем ничего не сделаешь с лицом. Массаж можно делать рук, ног, чтобы не застаивалась лимфа, чтобы не было лимфостаза. Если бы лицо у нее было в четыре раза толще, тогда желательно делать массаж, чтобы лимфа не застаивалась и отеков не было. А у нее откуда отеки? У нее этого генетически нет. Там только ботокс. А вообще, пора бы об операциях думать. Брови пора подтянуть и веки, и шею. Пластические хирурги уже стучатся в дверку», — заявил эксперт.

Он также заметил, что на многих фото Водяновой зафотошоплена шея. Хирург уверен, что это ее проблемная зона. Он признался, что не откажет провести пластическую операцию, если к нему обратиться топ-модель.

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