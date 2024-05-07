Косметолог Татьяна Аюпова объяснила, кому нельзя протирать лицо кубиками льда, как это делает Ирина Шейк

Ирина Шейк признавалась, что легко борется с отеками. Фото: Global Look Press 

Ирина Шейк по утрам протирает лицо кубиками льда, чтобы выглядеть свежо. Однако косметолог Татьяна Аюпова предупредила, что это может быть опасно.

Ирина Шейк давно покорила мировые подиумы. Она часто появляется на вечеринках и гуляет до поздней ночи, а на следующий день ей нужно выглядеть идеально на съемках. Топ-модель признавалась, что протирает лицо кубками льда, чтобы снять отеки и добиться эффекта лифтига. Так делали даже ее мама и бабушка. Но в беседе с Teleprogramma.pro косметолог Татьяна Аюпова объяснила, что такой метод подходит не всем и может даже быть опасным. 

«Протирание лица кубиками льда результативно только для людей со здоровыми сосудами. То есть для тех, у кого нет розацеа, нет красных розочек на теле. Имейте в виду, что если они есть, то у вас сосуды хрупкие. Если вы будете их протирать кубиками льда, то они еще больше лопнут от контраста температур. 

Многие стеночки сосудов слишком хрупкие, особенно после ковида, и из-за таких перепадов температуры образуются покраснения. 

Покраснения на коже — это реакция сосудов. Если есть сеточка сосудистая на лице, то льдом ни в коем случае пользоваться нельзя. 

Ирина Шейк, конечно, может пользоваться таким методом борьбы с отеками, но широким массам дерматологи этот способ не рекомендуют. Такая тренировка сосудов, если вы не пьете омегу, ни к чему хорошему не приведет. 

Много видела таких случаев, когда девушки думали, что омолаживаются таким способом, а на деле приобретали сеточку на лице», — высказалась эксперт. 

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