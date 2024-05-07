Косметолог Татьяна Аюпова объяснила, кому нельзя протирать лицо кубиками льда, как это делает Ирина Шейк

Ирина Шейк давно покорила мировые подиумы. Она часто появляется на вечеринках и гуляет до поздней ночи, а на следующий день ей нужно выглядеть идеально на съемках. Топ-модель признавалась, что протирает лицо кубками льда, чтобы снять отеки и добиться эффекта лифтига. Так делали даже ее мама и бабушка. Но в беседе с Teleprogramma.pro косметолог Татьяна Аюпова объяснила, что такой метод подходит не всем и может даже быть опасным.

«Протирание лица кубиками льда результативно только для людей со здоровыми сосудами. То есть для тех, у кого нет розацеа, нет красных розочек на теле. Имейте в виду, что если они есть, то у вас сосуды хрупкие. Если вы будете их протирать кубиками льда, то они еще больше лопнут от контраста температур.

Многие стеночки сосудов слишком хрупкие, особенно после ковида, и из-за таких перепадов температуры образуются покраснения.

Покраснения на коже — это реакция сосудов. Если есть сеточка сосудистая на лице, то льдом ни в коем случае пользоваться нельзя.

Ирина Шейк, конечно, может пользоваться таким методом борьбы с отеками, но широким массам дерматологи этот способ не рекомендуют. Такая тренировка сосудов, если вы не пьете омегу, ни к чему хорошему не приведет.

Много видела таких случаев, когда девушки думали, что омолаживаются таким способом, а на деле приобретали сеточку на лице», — высказалась эксперт.