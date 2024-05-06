Косметолог Котова раскрыла, как убрать круги и отеки под глазами: «Это даже лучше сработает, чем патчи»

Утром многие видят на лице круги, под глазами отеки. Эта проблема, с которой сталкиваются многие женщины, особенно после насыщенных выходных или когда долгое не спят, а вставать приходится рано. Уберечь себя от этого бывает зачастую сложно, но есть способы борьбы с такими признаками усталости. Часто девушки применяют патчи, которые способны освежить и увлажить зону под глазами.

А в беседе с Teleprogramma.pro врач-косметолог Ирина Котова рассказала, как можно избавиться от таких проблем, отказавшись от патчей.

«Обычные маски для лица тканевые, да, подойдут. То есть не чисто для глаз, а на все лицо когда наносится. Под глаза такие маски тоже наносятся. Есть и домашние методы. Если отеки надо снять, то ложки в морозилку кладут и потом прикладывают. Вот, пожалуйста, эффект патчей получается. А если темные круги бывают под глазами, то тут сложнее. Темные круги — это, по сути, сосуды плюс мышцы просвечивающие. Ни патчи, ни крем — ничего от этого не спасет. Максимум что-то, что улучшает кровообращение, чуть-чуть улучшит эту зону. Однако можно просто самомассаж сделать, нанести крем для глаз какой-нибудь увлажняющий или там крем с кофеином, например, вот именно с дренажным эффектом. Или еще крем просто из холодильника можно достать, чтобы он немножко охлажденный был. Ну и, собственно, по нему сделать массаж. Это даже лучше сработает, чем патчи те же самые. Если есть какие-нибудь домашние гаджеты типа микротоков, например, или что-то подобное для лица, ими можно заменить тоже патчи для этой зоны», — поделилась косметолог.

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