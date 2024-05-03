Тренер Орлова одобрила упражнения для похудения Утяшевой: «Комплекс эффективен»

«Если мы говорим о похудении и укреплении мышц, то да, этот мини-комплекс вполне эффективен.

Что касается здоровья спины, то тут есть несколько подводных камней. Конечно же, отсутствие острого и подострого периода любого заболевания опорно-двигательного аппарата. Нужна первоначальная подготовка, чтобы была возможность держать ровно спину во время выполнения движений, как это делает Лейсан, и не заваливать шею — этот комплекс в таком варианте явно не для новичков.

С большой осторожностью и только после консультации со своим лечащим врачом, которому нужно обязательно показать видео, прежде чем приступать к тренировкам людям с гипертонией, с заболеваниями глаз, с желчекаменной болезнью, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хочу отметить прекрасно поставленную технику выполнения, здесь Лейсан превзошла многих новоиспеченных интернет-инструкторов», — прокомментировала Наталья Орлова.