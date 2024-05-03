Тренер Орлова одобрила упражнения для похудения Утяшевой: «Комплекс эффективен»

Ведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева переживала разные периоды своей жизни. После родов она полнела, однако усилием воли возвращала себя в норму. Сейчас она уже много лет выглядит великолепно — стройна и подтянута. А в личном блоге жена Павла Воли частенько показывает упражнения, которые применяет для поддержания своей физической формы.
Сайт Teleprogramma.pro поинтересовался у тренера по лечебной физкультуре Натальи Орловой, можно ли комплексы Ляйсан Утяшевой применять широкому кругу подписчиков. Эксперт подтвердила, что скорректировать фигуру с ними действительно реально, но с определенными ограничениями, которые обязательно нужно учитывать.
«Если мы говорим о похудении и укреплении мышц, то да, этот мини-комплекс вполне эффективен.
Что касается здоровья спины, то тут есть несколько подводных камней. Конечно же, отсутствие острого и подострого периода любого заболевания опорно-двигательного аппарата. Нужна первоначальная подготовка, чтобы была возможность держать ровно спину во время выполнения движений, как это делает Лейсан, и не заваливать шею — этот комплекс в таком варианте явно не для новичков.
С большой осторожностью и только после консультации со своим лечащим врачом, которому нужно обязательно показать видео, прежде чем приступать к тренировкам людям с гипертонией, с заболеваниями глаз, с желчекаменной болезнью, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Хочу отметить прекрасно поставленную технику выполнения, здесь Лейсан превзошла многих новоиспеченных интернет-инструкторов», — прокомментировала Наталья Орлова.
Она также добавила, что все эти упражнения в более мягком и доступном варианте рекомендует в том числе и для коррекции осанки, только с другим тренировочным режимом.
«Я сама использую подобные упражнения в программе «Здоровая спина», но в статике, очень и очень плавно, это необходимо для проработки глубоких мышц», — сказала эксперт.
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